Reinsalu: ettevõtete soovil võime nad impordierandi saajate seast eemaldada

Reinsalu sõnul on Eesti seisnud Euroopa Liidus selle eest, et naftakaubanduse sanktsioon Venemaale oleks võimalikult ulatuslik.

Seitsmenda paketiga kehtestatud sanktsioonidele on üleminekuperiood toodetest sõltuvalt kas detsembrini või tuleva aasta veebruarini.

"Need riigid, eks üleminekuperioodil taotlevad erandit võimalusena üleminekuperioodil säilitada õigust naftakaubanduseks Venemaa suunal, need riigid küsivad ettevõtete nimekirja ja annavad sellest teada. Seda on teinud ka Eesti," ütles Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.

"Ma tahan rõhutada, et need ettevõtted ei ole kuidagi käitunud õigusvastaselt. See on Euroopa Liidu kokku lepitud sanktsiooni loogika, mis seda erandit võimaldab. See, kas ettevõtted kasutavad erandit või mitte, on nende enda kommenteerida," sõnas Reinsalu.

Kas ja kui palju naftat on eranditega imporditud Eestisse või transiidina, on Reinsalu sõnul maksu- ja tolliameti vastata.

"Kindlasti ei taha välisministeerium olla kuidagi takistajaks. Kui mõni ettevõte leiab, et selle erandi nimekirjas olemine on talle kas avaliku arvamuse hoiakuid arvestades ebamugav või ebaõiglane, ta ei kavatse seda erandit kasutada, siis kui ettevõte teavitab välisministeeriumi, luban, et teavitame sellest kohe avalikkust ja loomulikult esitame Euroopa Komisjonile täiendava informatsiooni, et see ettevõte taotleb nimekirjast kõrvaldamist," rääkis Reinsalu.

Välisministeeriumi avaldatud naftaimpordiks erandit taotlenud 28 ettevõtte seas on välja toodud ka Operail ja Alexelaga seotud ettevõtted, kes ei ole enda teatel erandit taotlenud ning ütlesid kolmapäeval, et ootavad selle kohta ministeeriumilt selgitust.