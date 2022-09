Elektri börsihind langeb reedel 310,88 eurole

Soomes on reedel päeva keskmine hind 281,82 eurot megavatt-tunni eest, Lätis 366,91 ning Leedus 456,02 eurot.

Kõige kõrgem on hind reede õhtul kella kaheksa ja üheksa vahel, kui see ulatub 563,91 euroni megavatt-tunni kohta. Üle 500 euro on tunnihind ka hommikul kella kaheksa ja 11 vahel ning õhtul seitsmest kaheksani.

Odavaimad tunnid on öösel kella kahest kella viieni, mil see on 40 euro ringis. Kõide odavam tund on öösel kella kahest kolmeni, mil megavatt-tunni hind on 40,03 eurot.

Nädala keskmine kõrgeim hind oli 15. kuni 26. augustil, kui Eestis ulatus hind 433,61 euroni megavatt-tunnist. Soomes oli nädala keskmine hind sel ajal võrdluseks 260,56 eurot ning Lätis 512,48 ja Leedus 514,68 eurot.