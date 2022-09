Koomiksikoerad võitlevad internetis Vene väärinfo vastu

Augusti eelviimasel päeval pani Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov enda profiilipildiks Twitteris koomiksikoera. Tegu on Vene-Ukraina sõja alakonflikti - infosõja tunnusega.

My personal salute to #NAFOfellas. I'd like to thank each person behind Shiba Inu cartoon. Your donations to support our defenders, your fight VS misinformation is valuable.

I'm changing my profile picture for a few days. Cheers @marlowc2324

NAFO expansion is non-negotiatiable! pic.twitter.com/SapxtsVsS5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 30, 2022

Jaapani Shiba koera koomiksinäoga tegelastest on saanud isetekkelised infosõdalased, kes on hakanud tegelema Vene mõjuagentide ja diplomaatide trollimise, ärritamise ja narratiivi solkimisega – lihtsalt öeldes ei saa Vene poole sõnumid vähemalt ingliskeelses inforuumis vabalt levida, kuna need uputatakse absurdi alla.

Iga kord kui vähegi suurema leviga Vene poole või Vene jutupunktide suhtes sümpatiseeriv sotsiaalmeediakonto püüab Vene poole jutupunkte levitada reageerivad sellele "NAFO väed", kes meemide ja kommentaaridega algse sõnumi absurdiks muudavad.

Ukraina haaras inforindel initsiatiivi Venemaalt juba veebruaris ning enne seda tegi seda USA, kui teatas maailmale täpselt, millal ja kuidas Venemaa kavatseb Ukrainat rünnata.

Tavaliselt on peetud Vene valitsust ja eriteenistusi desinformatsiooni levitamises paremaks ning avatud lääneriikide ühiskonnad pole suutnud sellele varem edukalt vastu hakata. Kuni praeguseni.

Ühismeedia aktivistid koonduvad Põhja-Ameerika Sellide Organisatsiooni (North Atlantic Fella Organisation ehk NAFO) nime alla, mis on sõnamäng NATO ingliskeelse lühendi põhjal.

Tegu on sarnaselt mõtlevate inimeste kogukonnaga sotsiaalmeedias, kes toetavad Vene-Ukraina sõjas selgelt Ukrainat ning ning on valmis kulutama oma isiklikku aega ja vahel raha, et võidelda Vene poole sõnumite vastu.

Samuti koguvad NAFO infosõdalased raha Ukrainas võitleva Gruusia leegioni heaks Saintjaveli veebipoe kaudu.

Turmtuli sotsiaalmeedias on inforindel olnud üllatavalt edukas. Rindeteadete vahele tänas iseäralikku liikumist ka Ukraina kaitseministeerium 28. augustil, pühapäeval.

We usually express gratitude to our international partners for the security assistance. But today we want to give a shout-out to a unique entity - North Atlantic Fellas Organization #NAFO.

Thanks for your fierce fight against kremlin's propaganda &trolls.

We salute you, fellas! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2022

Ingliskeelsed meemid on tõenäoliselt aidanud inglise keeles rindeteateid jälgival publikul hoida huvi Vene-Ukraina sõja vastu.

Viimase nädala jooksul on NAFO internetifenomenist kirjutanud ka Washington Post, The Economist, Politico ja Vice.