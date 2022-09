Twitter lisab maksvatele klientidele muutmisnupu

Uus muutmisnupp on mõeldud neile Twitteri kasutajatele, kes on nõus maksma 4,99 dollarit kuus Twitter Blue teenuse kasutamiseks, vahendab Bloomberg.

Maksvad kliendid saaksid selle teenuse puhul muuta avalikustatud tviite kuni 30 minutit peale avaldamist.

Muudetud postitustele lisandub avalikult nähtav silt, mille alusel teised inimesed näevad, et tviiti on muudetud ning on näha ka selle postituse varasemad versioonid.

Praegu testitakse uut funktsiooni väikese kasutajategrupiga, teatas Twitter Twitteri kaudu. Twitter Blue kasutajatele laieneb funktsioon lähinädalatel.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay