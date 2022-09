Analüütik: Ukraina ei taha Hersonis linnalahinguid

Oluline 2. septembril kell 20.09:

- Biden tahab Ukrainale 11,7 miljardi väärtuses abi juurde anda;

- Analüütik: Ukraina ei taha Hersoni linnas lahinguid;

- Antonivka silla ümbrust rünnati taas;

- Ukraina kaitseministeerium: Venemaa maksimaalsed relvajõud on ligikaudu 300 000 – 350 000 sõdurit;

- WSJ: Vene tarnib Bosporuse väina kaudu relvi;

- Vene väed teatasid taaskord Peskõ vallutamisest;

- Kiiev: Ukraina teraviljaeksport kasvas augustis 53 protsenti;

- Zelenski: Vene okupandid ei lubanud ajakirjanikel Zaporižžja tuumajaama külastada;

- Reuters: kaks IAEA inspektorit jäävad alaliselt Zaporižžja tuumajaama;

- ISW: Venemaa proovib luua narratiivi, et Ukraina vastupealetung pole edukas;

- Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas viis Venemaa laskemoonaladu;

- Taani saadab Ukraina sõjaväele talvevarustust;

- Briti luure: Vene sõjaväe õppused ei valmista armeed lahinguteks ette;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit ja 21 jalaväe lahingumasinat.

Biden tahab Ukrainale 11,7 miljardi väärtuses abi juurde anda

USA president Joe Biden kavatseb paluda USA Kongressilt 11,7 miljardit eurot täiendavat erakorralist rahastust, et pakkuda Ukrainale sõjalist ja majanduslikku abi, vahendab Reuters.

Erakorralise rahataotluse osaks on kaks miljardit eurot, millega pehmendatakse Venemaa algatatud sõja mõjusid USA energiakandjate tarnetele.

Hersonis kõlas reedel kolmandat korda plahvatused

Sospilnõi Hersoni korrespondendid teatasid reedel pool viis, et Hersoni linnas on kolmandat korda samal päeval kuulda plahvatusi.

Analüütik: Ukraina ei taha Hersoni linnas lahinguid

Sõjaanalüütik Michael Kofman hindas taskuhäälingus War on The Rocks, et Ukraina sõjavägi ei pruugi tahta pidada lahinguid Hersoni linna pärast, selmet üritatakse panna Vene väed olukorda, kus nad on sunnitud taanduma üle Dnepri jõe, vahendab Kofmani sõnu sotsiaalmeedias The Economisti kaitseteemade toimetaja Shashank Joshi.

Michael Kofman on WOTR podcast: "my best guess is that the Ukrainian military may not be planning to necessarily fight for the city of Kherson, but instead placed the Russian forces in an untenable position and forcing them to retreat across the river"https://t.co/nRUqBACVC5 — Shashank Joshi (@shashj) September 2, 2022

Kofmani sõnul on suurim küsimus selles, et kui palju on Ukraina vägede väljaõppe kvaliteet tõusnud võrreldes sõja algusega. Samuti kui hästi on Ukraina väed suutnud lääneriikide relvastust täie potentsiaaliga kasutusele võtta.

Venemaa uue kolmanda armeekorpuse suhtes oli Kofman skeptiline, hinnates selle suuruseks alla 10 000 sõduri ning pidades selle väljaõpet suure tõenäosusega kehvaks. Samuti on ebaselge, et kes uusi üksusi juhtima hakkab.

Antonivka silla ümbrust rünnati taas

Ukraina uudisteportaal Unian teatas uutest rünnakutest Antonivka silla lähistel. Kohale elanike sõnul lendas õhku laskemoona- ja varustusladu. Samuti olevat saanud kahjustada paadid, millega Vene väed püüavad Dnepri jõge ületada.

Ukraina kaitseministeerium: Venemaa maksimaalsed relvajõud on ligikaudu 300 000 – 350 000 sõdurit

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraat hindas, et kui liita kokku kõik Vene väed riigi pinnal ja sõjaväebaasides teistes riikides, siis kokku tuleks ligikaudu 300 000 kuni 350 000 sõdurit.

See oleks ukrainlaste sõnul maksimaalne jõud, mida Venemaa saaks praegu nende vastu sõjas kasutada.

WSJ: Vene tarnib Bosporuse väina kaudu relvi

Ukraina ametiisikute sõnul tarnib Vene kaitseministeeriumiga seotud laevaettevõte Venemaale relvastust ja varustust läbi Türgi kontrolli all oleva Bosporuse väina, vahendab Wall Street Journal.

Ukrainlaste sõnul on nad palunud Türgil kinni pidada vähemalt neli kaubalaeva, mis nende sõnul tarnisid Venemaale sõjatehnikat.

Türgil on Montreux konventsiooni alusel õigus sulgeda Bosporuse väin sõjalaevadele. Kiievi sõnul on ka tsiviillaevad, mis tarnivad sõjatehnikat, konventsiooni kohaselt sõjalaeva, mida ei peaks Mustale merele lubama.

Vene väed teatasid taaskord Peskõ vallutamisest

Vene meedia teatas taaskord, et riigi relvajõud on vallutanud Piskõ asula. Piskõ asub Vene-Ukraina rindejoonele väga lähedal ning selle vallutamisest on Vene pool korduvalt varem teada andnud.

Kiiev: Ukraina teraviljaeksport kasvas augustis 53 protsenti

Ukraina põllumajandusliidu teatel kasvas augustis riigi teraviljaeksport juuliga võrreldes 53 protsenti. Ukraina teraviljaeksport ulatus augustis 2,6 miljoni tonnini.

Ukraina ja Venemaa allkirjastasid 22. juulil Istanbulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe.

Venemaa ja Ukraina on leppinud kokku, et hoiduvad ründamast kõiki kaubalaevu ja sadamaid, mis on seotud viljatranspordiga. Samal ajal viibivad ÜRO ja Türgi vaatlejad Ukraina sadamates, et piiritleda lepinguga kaitstud alad.

Zelenski: Vene okupandid ei lubanud ajakirjanikel Zaporižžja tuumajaama külastada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) delegatsiooni missioonil Zaporižžjas viibisid ainult Kremli propagandistid. Zelenski sõnul on Venemaa Enerhodari elanikke hirmutanud ja sunnib neid IAEA delegatsioonile valetama, vahendas The Kyiv Independent.

Reuters: kaks IAEA inspektorit jäävad alaliselt Zaporižžja tuumajaama

Uudisteagentuur Reuters teatas, et kaks rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) inspektorit jäävad alaliselt Zaporižžja tuumajaama territooriumile. Reuters viitas Venemaa suursaadiku sõnavõtule, kes töötab Viini rahvusvahelistes institutsioonides.

ISW: Venemaa proovib luua narratiivi, et Ukraina vastupealetung pole edukas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina ja lääneriigid ei tohi langeda Venemaa propaganda ohvriks, mis puudutab Ukraina vägede vastupealetungi Hersonis. Venemaa proovib näidata, et Ukraina vastupealetung pole edukas. Seda sõnumit propageerivad nüüd silmapaistvad blogijad, kes varem olid Kremli suhtes kriitilised. Samuti propageerivad blogijad narratiivi, et lääneliitlased sundisid Ukrainat alustama vastupealetungi enneaegselt.

ISW hinnangul kestavad sellised sõjalised operatsioonid mitu nädalat. Ukraina vastupealetungi on kooskõlas Venemaa sõjalise nõrgenemisega Hersoni oblastis. Ukraina väed proovivad asulaid tagasi vallutada, ilma neid hävitamata.

Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas viis Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkond teatas oma rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul hukkus vähemalt 102 Venemaa sõdurit. Samuti hävitas Ukraina riigi lõunaosas viis Venemaa laskemoonaladu.

Ukraina: Venemaa rünnaku tõttu hukkus Donetski oblastis neli inimest

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas, et Venemaa vägede rünnaku tõttu hukkus neli inimest.

"Vene sõjaväelased tapsid kaks tsiviilisikut Toretskis, ühe inimese Velõka Novosilkas ja ühe Avdiivkas," ütles Kõrõlenko.

Taani saadab Ukraina sõjaväele talvevarustust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vestles Taani välisministri Jeppe Kofodiga. Zelenski sõnul saadab Taani Ukraina sõjaväele talvevarustust.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner teatas reedel, et Vene väed pommitasid piirkonda vähemalt seitse korda. Hukkunute kohta veel informatsiooni pole.

Šotimaale saabus Ukraina sõjapõgenike majutamiseks veel üks laev

Kruiisilaev MS Ambition liitub MS Victoriaga, mõlemad laevad majutavad Šotimaal Ukraina põgenikke. MS Ambitionil on 714 kajutit, kuhu saab majutada 1750 inimest.

Rootsi ostab vaesematele riikidele 40 000 tonni Ukraina teravilja

Rootsi valitsus teatas, et ostab vähemalt 40 000 tonni Ukraina teravilja. Rootsi lubas selle vilja saata riikidesse, kus näljaoht on praegu kõige suurem.

Briti luure: Vene sõjaväe õppused ei valmista armeed lahinguteks ette

Ühendkuningriigi luureülevaate järgi ei suuda Vene sõjaväelised õppused nagu praegu toimuv Vostok pakkuda Vene vägedele tegelikku võimalust harjutada läbi keerulisi sõjalisi operatsioone.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wvJSvvSkuV



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Y4Lx6QbYuG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 2, 2022

Õppused on kindla stsenaariumiga ja üksikvõitlejatelt ei oodata initsiatiivi. Brittide hinnangul on Vene õppused mõeldud avaldama muljet eelkõige Vene riigi juhtidele ja rahvusvahelisele üldsusele.

Sõda Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEY BOBOK

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit ja 21 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 48 700 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 2009 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 4366 (+21);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 205 (+0);

- suurtükisüsteemid 1126 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 289 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 153 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 853 (+2);

- tiibraketid 198 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3247 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 105 (+1).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.