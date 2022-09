Oluline 2. septembril kell 5.57:

Kiiev: Ukraina teraviljaeksport kasvas augustis 53 protsenti

Ukraina põllumajandusliidu teatel kasvas augustis riigi teraviljaeksport juuliga võrreldes 53 protsenti. Ukraina teraviljaeksport ulatus augustis 2,6 miljoni tonnini.

Ukraina ja Venemaa allkirjastasid 22. juulil Istanbulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe.

Venemaa ja Ukraina on leppinud kokku, et hoiduvad ründamast kõiki kaubalaevu ja sadamaid, mis on seotud viljatranspordiga. Samal ajal viibivad ÜRO ja Türgi vaatlejad Ukraina sadamates, et piiritleda lepinguga kaitstud alad.

Zelenski: Vene okupandid ei lubanud ajakirjanikel Zaporižžja tuumajaama külastada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) delegatsiooni missioonil Zaporižžjas viibisid ainult Kremli propagandistid. Zelenski sõnul on Venemaa Enerhodari elanikke hirmutanud ja sunnib neid IAEA delegatsioonile valetama, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Venemaa proovib luua narratiivi, et Ukraina vastupealetung pole edukas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina ja lääneriigid ei tohi langeda Venemaa propaganda ohvriks, mis puudutab Ukraina vägede vastupealetungi Hersonis. Venemaa proovib näidata, et Ukraina vastupealetung pole edukas. Seda sõnumit propageerivad nüüd silmapaistvad blogijad, kes varem olid Kremli suhtes kriitilised. Samuti propageerivad blogijad narratiivi, et lääneliitlased sundisid Ukrainat alustama vastupealetungi enneaegselt.

ISW hinnangul kestavad sellised sõjalised operatsioonid mitu nädalat. Ukraina vastupealetungi on kooskõlas Venemaa sõjalise nõrgenemisega Hersoni oblastis. Ukraina väed proovivad asulaid tagasi vallutada, ilma neid hävitamata.

Kiiev: Ukraina hävitas riigi lõunaosas viis Venemaa laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkond teatas oma rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul hukkus vähemalt 102 Venemaa sõdurit. Samuti hävitas Ukraina riigi lõunaosas viis Venemaa laskemoonaladu.

Taani saadab Ukraina sõjaväele talvevarustust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vestles Taani välisministri Jeppe Kofodiga. Zelenski sõnul saadab Taani Ukraina sõjaväele talvevarustust.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Sumõ oblasti kuberner teatas reedel, et Vene väed pommitasid piirkonda vähemalt seitse korda. Hukkunute kohta veel informatsiooni pole.

Šotimaale saabus Ukraina sõjapõgenike majutamiseks veel üks laev

Kruiisilaev MS Ambition liitub MS Victoriaga, mõlemad laevad majutavad Šotimaal Ukraina põgenikke. MS Ambitionil on 714 kajutit, kuhu saab majutada 1750 inimest.

Rootsi ostab vaesematele riikidele 40 000 tonni Ukraina teravilja

Rootsi valitsus teatas, et ostab vähemalt 40 000 tonni Ukraina teravilja. Rootsi lubas selle vilja saata riikidesse, kus näljaoht on praegu kõige suurem.