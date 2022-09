Poola nõuab Saksamaalt sõjakahjude tõttu 1,3 triljonit eurot hüvitist

Poola avalikustas raporti, milles väidetakse, et Saksamaa on Varssavile võlgu 1,3 triljonit eurot. Poola hinnangul tuleneb see summa sõjakahjudest, mida riik kandis teise maailmasõja ajal.

Poola avalikustas raporti 1. septembril. 1939. aasta 1. septembril alustas Natsi-Saksamaa rünnakut Poola vastu. Siis puhkes ka teine maailmasõda.

Varssavi ja Berliini vahel süvenevad pinged. Poola väidab, et Saksamaa ei toeta piisavalt Ukrainat. Poolas toimuvad järgmisel aastal ka parlamendivalimised, vahendas Financial Times.

Poola hakkas raportit koostama viis aastat tagasi. Siis moodustas Poola valitsus parlamendikomisjoni, et teha kindlaks, kui palju peaks Saksamaa maksma Poolale massimõrvade ja linnade hävitamise eest.

Eelmisel aastal asutas valitsus spetsiaalse instituudi, et esitada nõuded nii Saksamaale kui Venemaale. Moskva väidab aga, et Poola peab maksma hoopis Venemaale raha. Kremli hinnangul tegeles punaarmee teise maailmasõja ajal Poola vabastamisega.

Neljapäeval avaldatud raport hõlmab ainult Saksamaa vastu esitatud nõudeid.

"Saksamaa pole tänase päevani sõlminud Poolaga rahulepingut ega ühtegi muud lepingut, mis reguleeriks teise maailmasõja kahjude hüvitamist," ütles Poola parlamendisaadik Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk pidas oma kõne Varssavi kuningalossis. Ajalooline loss sai teise maailmasõja ajal rängalt kannatada.

Saksa poliitikud on korduvalt keeldunud Varssavile reparatsioonide maksmisest. Saksamaa välisministeerium kordas neljapäeval, et Berliin peab reparatsioonide küsimust lõpetatuks.

Ajaloolased toovad välja, et Poola loobus reparatsioonide nõudest peaaegu 70 aastat tagasi. Poola konservatiivsed poliitikud leiavad aga, et selle otsuse tegi Poola kommunistlik valitsus ja seetõttu on see otsus õigustühine.