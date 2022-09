Tallinna linn küsib riigikogu valimiste korraldamiseks riigilt lisaraha

Tallinna linnasekretär Priit Lello saatis riigi valimisteenistusele taotluse, et see leiaks 2023. aasta riigikogu valimiste korraldamiseks vähemalt 20 protsendi võrra rohkem rahalisi vahendid kui 2019. aastal.

Riigikogu valimiste ettevalmistamise ja korraldamise seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Lello märkis, et riigi valimisteenistuse plaanitav eraldis Tallinna linnale on samas suurusjärgus riigikogu 2019. aasta valimisel eraldatuga. 2019. aastal eraldati Tallinnale 421 385 eurot.

"Sellest ei piisa kõikide valimiskorralduslike ülesannete täitmiseks," leiab Tallinna linnasekretär.

Ta selgitas, et Tallinna linna häältelugemiskomisjonil tuleb teha riigikogu 2023. aasta valimistel kindlaks alaliselt välismaal elavate valijate ja väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletanud valijate hääletamistulemused.

"Väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletanud valijate hääletamistulemuste kindlakstegemine valimispäeva õhtul on mahukas ja aeganõudev ning eeldab vähemalt 20-30 inimese tööd kestusega kuus tundi. Samuti on lisandunud koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku kaitseks jaoskonnakomisjonide liikmetele antavate isikukaitsevahendite kulud ja tõusnud on transpordikulud."

Lello sõnul tuleb riigikogu 2023. aasta valimiste korraldamiseks Tallinna linnas leida lisavahendeid, et täita kõiki riigi poolt pandud ülesandeid.

"Kulude planeerimisel valimiste korraldamiseks peame lähtuma ka viimase aasta jooksul toimunud hinnatõusust. Eesti Panga andmetel on aastane hinnatõus olnud 22,8 protsenti (juuli 2022 võrreldes juuli 2021)," märkis ta.

Eeltoodust tulenevalt teeb linnasekretär taotluse leida riigi valimisteenistusel 2023. aasta riigikogu valimiste korraldamiseks vähemalt 20 protsendi võrra rohkem rahalisi vahendid kui 2019. aastal. 2019. aasta rahaeraldist arvestades käib jutt minimaalselt 84 000 lisaeurost.