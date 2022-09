Teadlased uurivad valgehaide populatsiooni suurenemist Uus-Meremaal

Ajaleht The Guardian kirjutab, et Uus-Meremaa populaarses puhkusekeskuses märkavad inimesed üha rohkem valgehaisid. Teadlased proovivad nüüd välja selgitada, miks valgehaide populatsioon seal suureneb.

Uus-Meremaal asuva Bay of Plenty piirkonna rahvaarv suvel suureneb. Puhkajad külastavad piirkonna randa, kus on hea surfata. Külastajad aga on mures, kuna piirkonnas on üha rohkem valgehaisid, vahendas The Guardian.

Valgehaid on ohtlikud kiskjad. Viimati tappis selline loom Uus-Meremaal inimese 2021. aasta jaanuaris. Hiljuti märkasid surfajad Mount Maunganui rannas valgehaid ja pääsesid napilt eluga.

Teadlased ja looduskaitsjad proovivad nüüd välja selgitada, mis põhjustas valgehaide populatsiooni suurenemise Bay of Plenty piirkonnas.

"Loodame välja selgitada, kas haisid on seal tegelikult rohkem. Inimesed külastavad randa rohkem ja seetõttu märgatakse haisid samuti rohkem," ütles Waikoto ülikooli merebioloog Phil Ross.

Rossi meeskond uurib ka seda, millist rolli võib mängida ookeanide soojenemine ja kuidas see mõjutab valgehai eluviisi. Rossi sõnul teeb tema meeskond koostööd kohalike elanikega.

"Neil on piirkonna kohta palju teadmisi. Meil pole vanemaid andmeid. Kuid suuline pärimus võib välja tuua, kuidas olukord on piirkonnas pikema aja jooksul muutunud," ütles Ross.

Valgehai on kurikuulus inimeste ründamise poolest. Kirjanik Peter Benchley romaan "Lõuad" ("Jaws") kujutas looma metsiku inimsööjana. Sama raamatu põhjal väntas USA filmilavastaja Steven Spielberg filmi "Jaws".