Argentina asepresidendile tehti ebaõnnestunud mõrvakatse

Argentina endine president Cristina Fernández de Kirchner, kes on praegu riigi asepresidendi ametis, oli teel kohtust koju kui teda rünnati.

Kirchner on kohtu all korruptsioonisüüdistuste tõttu, mida ta on siiani eitanud.

Politsei sõnul ründas Kirchnerit 35-aastane Brasiilia kodanik, kes on võetud vahi alla.

Võimud üritavad praegu välja selgitada, et mis olid ründaja motiivid.

Cristina Fernández de Kirchner oli 2007. aastast 2015. aastani Argentina president ja enne seda neli aastat presidendi kaasa.

Praeguse presidendi Alberto Fernándezi sõnul oli ründaja relv laetud viie padruniga, kuid tõrke tõttu relv kriitilisel hetkel ei töötanud.

Sotsiaalmeedias levib video relva ilmumisest rahvamassi seast Kirchneri lähenedes. Teises videos on näha inimesi, kes kaitsesid asepresidenti enda kehaga ründaja eest.

Kirchneri toetuseks kohtuasjas on viimastel õhtutel kogunenud rahvamassid.

Politsei esindaja sõnul leiti ründaja relv paar meetrit kohast, kus kahtlusalune arreteeriti.

President Fernándezi sõnul oli rünnaku näol tegemist kõige tõsisema rünnakuga Argentina demokraatia vastu peale diktatuuri lõppemist 1983. aastal.

Kirchner on korduvalt erinevate korruptsioonisüüdistustega olnud Argentinas kohtu all.