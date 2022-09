Vene võimupartei Ühtse Venemaa liikmeskonnast eemaldati 15 miljonit inimest

2022. aasta veebruaris teatas Kommersant, et erakonnal Ühtne Venemaa on 25 miljonit liiget enda andmebaasis. Väidetavalt hindas väline audit, et võimudele lojaalsed olid nendest ainult 40 protsenti.

Partei liikmeskond vähenes peale nimekirjas läbi viidud puhastust 25 miljonilt ligikaudu 10 miljonile liikmele.

Nimekirjast eemaldati Kommersandi allika sõnul kõik, kelle puhul oli kahtlusi kas telefoninumbris, sünnikuupäevas ja teiste kannete paikapidavuses.

Samuti analüüsiti erakonna liikmeskonna sotsiaalmeediakäitumist eriprogrammi abil ning eemaldati parteist ka need inimesed, kes näiteks Vene opositsionääri Aleksei Navalnõi postitusi on laikinud.

Ühtne Venemaa on nüüd Meduza sõnul võtnud ette toetajaskonna kasvatamise ning tahab erakonda 2024. aastaks 30 miljonit liiget.