Ehitaja on Via Baltica Pärnu-Uulu teelõigu tööd hooga käima lükanud

Via Baltica Pärnu-Uulu teelõigu ehitus on jõudnud faasi, kus suure liikluskoormusega teel on oluliselt muudetud liikluskorraldust. Mõne nädala eest alanud tööd pole ühtki liiklusõnnetust kaasa toonud.

Tegemist on ligi kümnekilomeetrise Pärnust Uulu viiva teelõiguga, töödega alustati Pärnu poolt ja liigutakse Läti poole. Sellest saab parim ja ohutum tee, mida siinmail on ehitatud. Maantee liikluskoormus on suur, siin liigub ligi 12 000 autot ööpäevas, millest 20 protsenti moodustab raskeliiklus. Just liikluse turvalisemaks muutmine oli peamine põhjus, miks pisut üle 30 miljoni euro maksev töö ette võeti. Leping hanke võitnud taristuehitusfirmaga Verston on sõlmitud sellistel tingimustel, et ehitusmaterjali hinnatõus ei lööks ehitajal jalgu alt.

Transpordiameti projektijuhi Roger Volli sõnul on selles lepingus uuendusliku komponendina ehitushinnaindeks. "Meile on töövõtja esitanud kululoendi, kus on kõik ühikuhinnad sees ja vastavalt kvartaalselt statistikaameti kodulehel avaldatavale ehitushinnaindeksile saame hindu vajadusel kompenseerida. Juhul kui maailmaturul tõesti toimuvad suured hinnatõusud, siis me kompenseerime selle ka ehitajale," rääkis Volli.

Verston on tööd objektil hooga käima lükanud ja teateid mõne tänava sulgemisest või teistest liikluskoralduse muudatustest tuleb järjest. Verstoni projektijuht Marek Aun ütles, et nad on jõudnud esimese kilomeetri jooksul freesimistöödega lõpule. "Samas lõigus oleme alustanud kaevetöödega. Ja saab ka öelda, et järgmise kolme kilomeetri jooksul ehk kilomeetritel 134-137 tegeleme ka kaevetööde ja täitetöödega. Nii transiitliikluse kui ka kohaliku liikluse tõttu pidasime vajalikuks Raeküla kvartali väiksemad tänavad, mis väljuvad riigimaanteele, sulgeda," ütles Aun.

"Oleme juba sulgenud Vambola ja Hirve tänava ja reedest, sulgeme ka Laane, Tarva ja Hiie tänava. Suurel magistraalil on 2+2 sõidurajast jäänud järele 1+1, oluliselt on vähendatud piirkiirust," lias Aun.