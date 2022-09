Eesti IT-sektor õitseb kahaneva majanduse kiuste

Teisalt sunnivad rasked ajad firmasid otsima kokkuhoiuvõimalusi, mis peituvad tihtipeale just paremates IT-lahendustes.

Kui Eesti majandus kasvas teises kvartalis vaid tagasihoidliku 0,6 protsenti, siis peamise panuse sellesse kasvu andis IT-sektor. Teiste majandussektorite kidumine IT-valdkonnas ei peegeldu.

Nortal Eesti juht Ats Albre ütles, et IT-sektor Eestis on väga ekspordile orienteeritud ja hajutatud üle maailma. "Nii et eri turgudel on Eesti ettevõtted esindatud ja tänu sellele on meil jätkuvalt võimalik toimetada päris hästi. Teiseks paljud ettevõtted on täna keskendunud efektiivsuse otsimisele ja IT-on miski, mis seda võimaldab teha. Nii et mõnel juhul isegi investeeringud suurenevad. Kolmandaks, oludes, kus energiahinnad suurenevad, see ei ole väga suur osa IT-sektori sisendist," ütles Albre.

Paradoksaalsel moel tulevad rasked ajad majanduses IT-valdkonnale isegi kasuks, suurendades vajadust nende teenuste järele.

"Kui majandus läheb alla, siis hakatakse ettevõtetes otsima võimalusi, kuidas kokku hoida ja kuidas oma seniseid tegevusi efektiivsemalt teha. Ja sageli see lahendus on paremates IT-teenuste kasutamistes," ütles Perforce Software arendusdirektor Hannes Linno.

"Tehnoloogiasektor on kogu maailma viis efektiivsemalt tegutseda ja tehnoloogiasektor kasvab ka ajal, kui vaja teha efektiivsemaid otsuseid," ütles Veriffi tegevjuht Kaarel Kotkas.

Sarnaselt teiste IT-valdkonna ettevõtetega on Veriff kasvanud väga kiiresti, kuid Kotkas tõdeb, et tehnoloogiasektor ei saa jää kõrvale maailmamajanduse muutustest.

"Tehnoloogiasektor ei jää puutumata sellest, mis toimub kapitaliturgudel ja kasv iga hinna eest ei ole enam see õige tee ja seepärast vaadatakse väärtust ka rohkem läbi kasumimarginaali, mida ettevõtted loovad," ütles Kotkas.

"IT-sektoris täna veel ei ole tunda, et meie erinevatel turgudel USA-s, Saksamaal, Eestis, Soomes oleks mingit märkimisväärset langusemärki, aga teistpidi on tunda, et kliendid on muutunud ettevaatlikumaks, kui nad olid mõnda aega tagasi," ütles Albre.