Motomuuseumi ringrajal saab lillede keskel kulgeda

See siin on legendaarne Rummu kurv Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringrajal, mida tänu ühe omaaegse spordikommentaatori kahemõttelisele lausele teavad ilmselt kõik. Ka need, kes mootorrattaspordist midagi ei jaga. Aga see on siin on Rummu kurv mootorispordimuuseumi (Momu) iselaadsel ringrajal.

Kaks aastat tagasi oli Harjumaal Turbas asuva mootorispordimuuseumi kõrval tühermaa, nüüd lookleb seal 1972. Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringraja plaani järgi tehtud lilleline rada.

"Ma nägin, et kui tehnikahuviline mees tuleb muuseumisse, siis tema naine jääb autosse istuma, siis me mõtlesime, et see naine ka sealt autost välja saada, et leida talle mingi huvitav koht, kus seda aega veeta," ütles Momu aia looja Tiiu Niglas.

Algsest uitmõttest teha betoonist ringrajakujuline pink sai ajapikku hoopis idee markeerida eestlaste jaoks legendaarne ringrada, kus viimati kihutati 2006. aastal.

"Eelmisel aastal automoto sai 100 aastaseks. Juubeliaastal läks labidas maasse, sellel aastal pärast teist suve, kui need taimed on siin kasvanud, on see aed selline, et mõtlesime, et näitame ka teistele," rääkis Niglas.

Aiaplaani tegi maastikuarhitekt Evely Ustav ja muude tegemiste kõrval üksi aia eest hoolitsev Niglas on maastikuarhitekti loodud liigirikka aiaga väga rahul.

Ustavi sõnul said motorispordimuuseumi aeda valitud võimalikult hooldusvabad taimed, mis oleksid kaunid kevadest sügiseni. Väga palju on kujunduses kasutatud kõrrelisi, mis annavad liikuvust ja on ka talvel kaunid. Aga kui keeruline on ringrada korras hoida?

"See on kindlasti lihtsam kui klassikalised inglise aiad, kus on lopsalust rohkem, kus peab õisi maha lõikama. Seal on palju kõrrelisi, millega ei ole palju hoolt. Kõige suurem töö on kevadel aprillikuus, kui lõigatakse kogu see ala maatasa trimmeritega ja suvel saab ainult nautida," rääkis Ustav.

Momu lillelist ringrada saab uudistada nädalavahetuseti.