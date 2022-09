Laupäeval tuleb selge taevaga jahe ilm

Läänemeremaad on laupäeval jätkuvalt Norra merelt ulatuva kõrgrõhuala ja Venemaal pöörleva madalrõhuala mõjutada. Viimase lääneservast kandub aegajalt Baltimaade kohale niiskust ja külmemat õhku. Läänepoolne kõrgrõhuala toob siiski ka selginemisi. Pühapäeval jõuab Venemaal oleva madalrõhkkonna serva mööda Kirde-Eestisse tihedam vihmasadu, mujal sajab hooti. Maapinnal on jätkuvalt ka öökülmaoht.

Öö vastu laupäeva tuleb sisemaal laialdaselt selge. Rannikualadel on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikualadel põhja- ja loodetuul 5-11 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 3 kuni 8 kraadi, maapinnal võib langeda ka kuni -3 kraadini. Rannikul on kuni 11 kraadi.

Laupäeva hommik toob sajuhooge Lääne-Eestisse ja Virumaale. Mujal on taevas pilvi vähe ja sadu ei tule. Tuul puhub läänekaarest 2-8 m/s, rannikul kuni 10 meetrit. Soojakraadid jäävad 6 ja 11 kraadi vahele.

Päev jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab ikka hoovihma. Tuul on läänest ja loodest 3-8 m/s, puhanguti kuni 11 meetrit. Õhutemperatuur tõuseb 12-16 kraadini.

Ka laupäeva õhtul on taevas vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid siiski esineb üksikuid sajuhooge. Puhub põhjakaare tuul 3-8 m/s, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit ja õhusoe jääb 9-12 kraadi vahele.

Nädala viimane päev toob vihmasaju peamiselt Kirde-Eestisse. Uue nädala alguses on vaid kohati vähene vihmavõimalus. Teisipäeval jagub hoovihma pigem saartele, kuid nädala keskpaigas lubab sadu taas üle Eesti. Ning õhutemperatuur püsib laias laastus ka samadel kõrgustel nii öösel kui ka päeval.

Seega tasub sügisriided ikkagi kapis juba ettepoole tõsta.