Ukraina õhujõud tegid ööpäevaga üle 40 lahingulennu

Oluline 3. septembril kell 9.35:

- Ukraina teatas rohkem kui 40 sõjalennukite lahingulennust, mille käigus hävitatid mitu Vene vägede juhtimispunkti ja ladu;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas reedel sõjaväejuhtidega nõupidamise, mille järel teatas, et peagi näevad kõik selle tulemusi;

- Ukraina teatas laupäeval tavapärasest märksa suurematest Vene lahingukaotustest, väites, et Venemaa relvajõud jäid ööpäevaga ilma 350 sõdurist, 25 tankist ja 37 jalaväe lahingumasinast

Ukraina teatas edukatest õhurünnakutest

Ukraina õhujõud tegid viimase ööpäevaga üle 40 lahingulennu maavägede tegevuse toetuseks, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap laupäeval.

Ukraina sõjalennukid hävitasid oma väljalendude käigus mitu Vene vägede juhtimispunkti ja relvaladu. Samuti korraldas Ukraina mitmeid droonirünnakuid, millega õhiti okupatsioonivägede laskemoona ja hävitati kaks soomukit koos personaliga, öeldakse kindralstaabi pressiteates.

Samuti väitis staap, et Ukraina üksused hävitasid Vene sõjaväeveokit kolonni, mis suundus Zaporižžja poole. Luureinfo kohaselt oli kolonnis ka surnukehadega täidetud veoauto, mis pidi need viima Berdjanskisse, kus asub krematoorium.

Zelenski pidas Ukraina sõjaväejuhtidega ühisnõupidamise

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus reedel kokku sõjaväe peastaabi ning muud kaitsejõududega seotud juhid ning teatas pärast nõupidamist, et peagi näevad kõik selle tulemusi.

"Pidasin täna veel ühe koosoleku ülemjuhataja staabiga. Sellel osalesid nagu ikka kaitse- ja julgeolekuvaldkonna juhid Zalužnõi, Monastõrski, Budanov, Maljuk, Danilov ja teised. Ettekande tegid operatiivsuundade komandörid Sõrski, Litvinov, Kovaltšuk. Ma usun, et kõik saavad aru, mis olid peamised küsimused. Võeti vastu ka teatud otsused. Varsti näevad neid kõik," ütles Zelenski reede õhtul avaldatud videopöördumises.

Tegemist oli juba teise sarnase nõupidamisega sel nädalal.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski (keskel) osales reedel kangelaskoera Patron austamiseks välja antud postmargi tutvustusel. Autor/allikas: SCANPIX / Ukraina presidendiadministratsioon

Esmaspäeval alustasid Ukraina jõud pealetungioperatsioone Hersoni oblastis, mille käigus võtsid Vene vägedelt tagasi osa nende vallutatud aladest.

Zelenski tänas oma pöördumises ka Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaare elanikke, kes toetavad Ukrainat, selle eest, et nad on andnud väärtuslikku informatsiooni. Ta kinnitas, et Ukraina kaitsejõud kasutavad seda maksimaalselt hästi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit, 25 tanki ja 37 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 49 050 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 2034 (+25);

- jalaväe lahingumasinad 4403 (+37);

- lennukid 235 (+1);

- kopterid 205 (+0);

- suurtükisüsteemid 1134 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 293 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 153 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 864 (+11);

- tiibraketid 203 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3268 (+21);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 105 (+1).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski ja Krõvõi Rigi suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.