Zelenski pidas Ukraina sõjaväejuhtidega ühisnõupidamise

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus reedel kokku sõjaväe peastaabi ning muud kaitsejõududega seotud juhid ning teatas pärast nõupidamist, et peagi näevad kõik selle tulemusi.

"Pidasin täna veel ühe koosoleku ülemjuhataja staabiga. Sellel osalesid nagu ikka kaitse- ja julgeolekuvaldkonna juhid Zalužnõi, Monastõrski, Budanov, Maljuk, Danilov ja teised. Ettekande tegid operatiivsuundade komandörid Sõrski, Litvinov, Kovaltšuk. Ma usun, et kõik saavad aru, mis olid peamised küsimused. Võeti vastu ka teatud otsused. Varsti näevad neid kõik," ütles Zelenski reede õhtul avaldatud videopöördumises.

Tegemist oli juba teise sarnase nõupidamisega sel nädalal.

Esmaspäeval alustasid Ukraina jõud pealetungioperatsioone Hersoni oblastis, mille käigus võtsid Vene vägedelt tagasi osa nende vallutatud aladest.

Zelenski tänas oma pöördumises ka Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaare elanikke, kes toetavad Ukrainat, selle eest, et nad on andnud väärtuslikku informatsiooni. Ta kinnitas, et Ukraina kaitsejõud kasutavad seda maksimaalselt hästi.