Leht: USA kiirendab liitlaste varustamist relvadega

USA kaitseministeerium on käivitanud algatuse, millega kiirendatakse relvamüüki liitlastele ning sõbralikele riikidele, et need suudaksid paremini vastu seista Hiina üha kasvavale ohule ja asendada Ukrainale saadetud relvastust, teatas ajaleht the Wall Street Journal (WSJ) reedel.