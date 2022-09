Kadõrov plaanib Tšetšeenia juhtimisest "pausi teha"

Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlane ja Tšetšeenia valitseja Ramzan Kadõrov teatas, et võtab oma ametist "tähtajatu ja pika" pausi.

"Taipasin, et olen oma positsioonil olnud pikka aega," kirjutas ta Telegrami postituses. "Ma arvan, et mu aeg on tulnud."

Kadõrov ei teatanud, mida plaanib edasi teha.

Kadõrov on Tšetšeeniat juhtinud 2007. aastast. Tema valitsemisajal on Tšetšeeniat süüdistatud ulatuslikes inimõiguste rikkumistes.