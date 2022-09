Emajõe ääres toimuvad tantsulavastused

Etenduse originaalmuusika lõi Sander Mölder ning pealavastaja on Ingmar Jõela.

Lavastuse peategelasteks on noored, kes otsustavad hakata uurima üht müstilist juhtumit Tartu linnas, 100 aastat tulevikus. Lugu on inspireeritud Mika Keräneni raamatutest ja Tartu tänavakunstist.

"Just see, et lõimida kahte kunstiliiki – tantsukunst ja tänavakunst. Siin oli mõlemat pidi, et uus looming tantsukooli seinal, mis tekkis tantsust inspireerituna ja samamoodi paljud koreograafiad on saanud selle algse mõjutuse mõnest konkreetsest teosest Tartus," ütles lavastuse produtsent, Shaté tantsukooli juht Krõõt Kiviste.