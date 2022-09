Rootsi teatas toetusmeetmetest elektritootjatele

Rootsi peaminister Magdalena Andersson teatas laupäeval, et riik kavandab erakorralisi toetusmeetmeid elektritootjatele, kuna Venemaa otsus peatada gaasitarned Euroopasse võib panna Euroopa finantssüsteemi suure pinge alla.

Andersson teatas, et toetus ulatub sadade miljardite Rootsi kroonideni. Venemaa otsus võib kõige hullemal juhul viia majanduskriisi, hoiatas Andersson.

Vene gaasimonopol Gazprom teatas reedel, et ei jätka Nord Stream 1 kaudu gaasitarneid Euroopasse.

"Eilse teate risk pole vaid "sõjatalv", vaid see ähvardab ka meie finantsstabiilsust," ütles Andersson.

Soome rahandusminister Annika Saarikko teatas, et ka Soome valmistab ette sarnaseid plaane. "Meil on jagatud mure. Sarnased ettevalmistused on käimas ka Soomes," teatas ta Twitteris.

Saksamaa valitsus on juba päästepaketiga välja aidanud energiaettevõtte Uniper, mille suurosanik Soome Fortum palus abi ka Soome valitsuselt.

"Me peame selle isoleerima ühel turul, et see ei hakkaks mõjutama finantssektorit," ütles Rootsi keskpanga juht Stefan Ingves.

"Venemaa peab Euroopa vastu meie lahutamiseks energiasõda. Aga me ei lase Putinil selles õnnestuda," ütles Andersson.