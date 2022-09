Kõrged hinnad on tootmise talupidajatele väga kulukaks muutnud

Eesti talupidajad on kimpus kallinenud hindadega, mistõttu on tootmine muutunud väga kulukaks. Siiani pole väiketootjad oma toodete hindu palju tõstnud, kuid kui olukord ei parane, on nad sunnitud seda siiski tegema.

Laupäeval müüsid maaelu laadal ligi 70 talupidajat kodumaist toodangut. Kuigi elu on muutunud kallimaks, hindavad Eesti inimesed kodumaiseid tooteid ja rahvast tuli laadale palju.

Seda, et inimesed jätkuvalt Eesti tooteid ostavad, kinnitas ka kitsepiimatooteid müüv Andri-Peedo talu peremees Kermo Rannamäe.

"Hetkel veel aru saada ei ole, et inimesed oleks vähem hakanud ostma, aga elame-näeme, et sügis on tulemas," ütles Rannamäe.

Rannamäe sõnul on aga tootmine kõvasti kallinenud, mistõttu on tulevik ebakindel.

"Kõik sisendid on kallimaks läinud, eriti meil seal kaugel kagunurgas. Kui midagi tellid, siis transpordiarved tulevad päris kopsakad. Et jah, elektriarved, gaasiarved, kõik on ikkagi tõusnud. On keeruline, aga üritame hakkama saada," rääkis Rannamäe.

Põhja-Eesti vutifarmi peremees Mark Noormets rääkis aga, et müük siiski on vähenenud ja nad otsivad kokkuhoidmise võimalusi, et edaspidi hakkama saada. "Seda on näha, jah. Kindlasti on seda näha. Mingi 30 protsenti on vähem ostma hakatud tooteid," sõnas ta.

Mesindusettevõtte Meemeistrid asutaja Kristi Terep sõnas, et nemad on kallinenud energiahindadest mõnevõrra pääsenud.

"Kuna põhitootmine, suur ja energiamahukas tootmine on suvel ja meil on päikesepark rajatud, siis see mõnes mõttes natukene leevendab meie olukorda. Aga no talvel on ikkagi vaja tootmishoones pakendada ja muid töid teha ja kindlasti kütusehinnad on mesinduses väga suur osa kulust," ütles Terep.

Siiani pole need ettevõtted oma toodete hindu märkimisväärselt tõstnud, kuid samamoodi jätkates ei jää nende sõnul muud üle. Eesti Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats ütles, et tänane olukord on murettekitav.

"Talutoidu tootmine oma mahtudest tingituna on juba kallim, mis tähendab seda, et tarbijad, kes on hinnatundlikumad, nad paratamatult lähevad poodi ja valivad rahakotiga," sõnas Ats.

Atsi sõnul loodab ta aga, et inimesed leiavad jätkuvalt väiketootjad üles ning seda üritab Talupidajate Keskliit laatade abil ka saavutada.