Pühapäeval sajab kohati hoovihma

Pühapäeval on Skandinaavia ja Läänemere kohal kõrgrõhuala. Öö hakul näeb Eestiski laialdaselt tähistaevast. Õhk jahtub kiiresti ja on sisemaal nullilähedane, maapinna teeb hall valgeks. Samal ajal suunab Venemaa madalrõhkkond oma servast pilvi esmalt Soome ja päevaks Eesti kohale. Sajuhooge on enam idapoolsetes maakondadesse. Aga ka lääne pool tõmbub taevas halliks. Vaid saartel peaks enam päikest nägema. Tuul pöördub läänest-loodest taas põhja ja ilm on kõle - 10 kraadist Virumaal 15 kraadini saartel.

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhuala ja suuremat sadu ei tule. Aga pilvekiht on üsna visa eemale tõmbuma ning ilm on jahe.

Ööl vastu pühapäeva on sisemaal taevas valdavalt selge, rannikul on pilvisem ja on üksikuid vihmahooge. Puhub lääne- ja loodetuul 1-7, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 6, maapinnal kohati 0 kuni -3 kraadi ning rannikul kuni 11 kraadi.

Pühapäeva hommikul on tihedamaid pilvi ja laiguti ka sajuhooge Harju- ja Virumaal, ka saartele võib mõni üksik rünksajupilv eksida. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Päeval on pilvelaamu, millest kohati sajab hoovihma, suurem on tõenäosus Virumaal. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadini.

Pühapäeva õhtul on Eesti põhjatiivas pilvisem, lõuna pool on enam selgemaid laike. Sajuhooge on Virumaal ja kohati Harjumaal ja Peipsi ääres. Puhub valdavalt põhjatuul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Järgnevail päevil saab läänepoolne kõrgrõhuala tasapisi jõudu juurde ega lase suuremat sadu meie maile. Kõledad ööd on hallaohuga, päevasooja keskmiseks on 14 kraadi, üksikud hoogsajud toovad soojapiiri 11 lähedale.