Liz Truss lubab peaministriks saades kohe energiaplaani

Liz Truss lubas pühapäeval, et teisipäeval Suurbritannia peaministriks saades teatab ta nädala jooksul plaanist, mis hakkab tegelema hüppeliselt kasvavate energiakuludega.

Truss ei rääkinud veel detailidest, öeldes, et ta vajab täpsete ettepanekute lõplikuks vormistamiseks esmalt peaministriametis sisseelamise aega, vahendas BBC.

Praegune välisminister Truss ütles, et energiaarvetega seotud meetmed oleksid inimestele ja majandusele eluliselt olulised.

Ta lisas, et edasine toetus peab käima käsikäes kodumaiste energiatarnete suurendamise kavaga, väites, et Ühendkuningriik on muutunud liiga sõltuvaks rahvusvahelistest energiahindadest.

Truss on lubanud võidu korral teha selle kuu jooksul erakorralise eelarve käigus umbes 30 miljardi naela eest maksukärpeid, sealhulgas pöörata tagasi aprillis toimunud riikliku kindlustuse tõus.

Truss ütles, et õiglane on seada esikohale maksukärped, millest saavad rohkem kasu kõrgepalgalised.

Senise peaministri Boris Johnsoni mantlipärija kuulutatakse välja esmaspäeval. Teisipäeval nimetab kuninganna uue peaministri ametisse.