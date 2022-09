Saksamaa kulutab 65 miljardit kasvava inflatsiooni mõjude vähendamiseks

Saksamaa valitsus kehtestab elektritootjatele erakorralise maksu ja kasutab saadud tulu uue 65 miljardi euro suuruse abimeetmete paketi rahastamiseks, et leevendada hüppelise inflatsiooni ja suuremate energiaarvete mõju.

Uus pakett tõstab Saksamaa kehtestatud abimeetmete kogumaksumuse 95 miljardi euroni, mis on üks arenenud maailma suurimaid toetusprogramme, kirjutas Financial Times.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles pühapäeval Berliinis, et valitsus kehtestab ülempiiri nende energiatootjate kasumitele, kes toodavad elektrit pigem tuulest, päikesest, biomassist, kivisöest ja tuumaenergiast kui gaasist.

Sellised ettevõtted teenisid "ülemäärast" kasumit, sest elektri turuhinna määras gaasi hind. Ta lisas, et maksust saadav tulu läheks "elektrihinna pidurile", mis võimaldab eramajapidamistel nautida põhikogust madalama hinnaga elektrit.

"Saksamaa on raskel ajal koos," ütles Scholz. "Keegi ei jää maha."

Venemaa poolse gaasitarnete lõpetamise kontekstis on Scholzi valitsus sattunud surve alla, et see aitaks elukalliduse tõusu tõttu ja palju suuremate gaasiarvete pärast mures olevaid sakslasi.

Need mured on nädalavahetusel süvenenud, kuna Venemaa peatas määramata ajaks gaasitarned Euroopasse läbi Läänemerd Saksamaale kulgeva torujuhtme Nord Stream 1 kaudu.

Kremli kontrolli all olev gaasieksportija Gazprom ütles, et peatamise põhjuseks oli tehniline rike. Saksamaa valitsus on aga selles põhjuses skeptiline olnud.

Euroopa gaasihinnad on tõusnud umbes 200 euroni megavatt-tunni kohta, mis on umbes kümme korda kõrgem kui viimase kümnendi keskmine tase.

Scholz ütles, et on teadlik, et paljud sakslased muretsevad oma tuleviku, elektri ja gaasi kõrge hinna ning elukalliduse pärast. "Me võtame kõiki neid muresid väga-väga tõsiselt," sõnas ta.

Scholzi meetmed on kooskõlas Euroopa Komisjoni soovitustega: Brüssel soovitab liikmesriikidel maksustada osa mõne elektritootja teenitud paisutatud kasumist, et rahastada kodumajapidamiste ja ettevõtete toetusmeetmeid. Scholz ütles, et kui EL ei rakenda neid poliitikaid õigeaegselt, jätkab Saksamaa oma riiklikku elektriturgu reformimisega ise.

Scholz teatas meetmetest pärast 18 tundi kestnud läbirääkimisi tema koalitsiooni kolme erakonna – tema sotsiaaldemokraatide, roheliste ja liberaalse FDP vahel.

Ta ütles, et valitsus eraldab 1,5 miljardit eurot ka üheksaeurose piletisüsteemi jätkamiseks, mis võimaldas sakslastel suvekuudel sõita kogu kohaliku ja piirkondliku ühistranspordiga vaid üheksa euro eest kuus. Praegu on arutelul pilet hinnaga 49–69 eurot.

Samuti nõustus valitsus tegema pensionäridele ühekordseid makseid 300 euro ulatuses, et aidata neid energiakulude katmisel. See meede läheb Scholzi sõnul maksma kokku kuus miljardit eurot. Veel on õpilastel õigus ühekordsele maksele 200 eurot. Lisaks tõstetakse lapsetoetust.

Scholz ütles, et valitsus suurendab ka eluasemetoetuse saamise tingimustele vastavate inimeste arvu praeguselt 640 000-lt kahe miljonini ja annab selliste maksete saajatele sel talvel küttekulude katmiseks eritoetust.

Energiamahukatele ettevõtetele mõeldud abikava suuremate energiaarvete vähendamiseks pikendatakse aasta lõpuni.

Samuti teatas ta, et lükkab aasta võrra edasi CO2 hinnatõusu kavandatud viis eurot tonni kohta, mis pidi jõustuma järgmise aasta jaanuaris.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev vastas Scholzi väljaütlemistele, öeldes, et Saksamaa tegutseb Venemaa vaenlasena, toetades Moskva-vastaseid sanktsioone ja varustades Ukrainat relvadega.

"Nad kuulutasid Venemaa vastu välja hübriidsõja," kirjutas praegune Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Medvedev Telegramis. "Ja see vanamees käitub üllatunult, et sakslastel on gaasiga probleeme," lisas Medvedev.