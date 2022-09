Uue nädala ilm võib tuua maapinnal öökülma

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on sisemaal 0 kuni 6 kraadi, maapinnal on kohati külma kuni 2 kraadi, rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma sajab suurema tõenäosusega Virumaal. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi, rannikul on sooja kuni 12 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Suurema tõenäosusega Ida-Eestis sajab mõnel pool vihma. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta. Põhjakaare tuul jääb nõrgemaks. Sooja on 7 kuni 12 kraadi.