ERR Brüsselis: esmaspäeval selgub Suurbritannia järgmise peaministri nimi

Kuigi Suurbritannia konservatiivne erakond teatab esmaspäeval uue juhi valimise tulemused, kirjutasid kõik suuremad ajalehed viimase nädala jooksul kindlas kõneviisis, et võidab välisminister Liz Truss. Tema selget edu endise rahandusministri Rishi Sunaki üle näitavad kõik tooride seas tehtud arvamusküsitlused. Ent sellegipoolest ei tasu valimistulemustest ette joosta.

Pühapäeval esinesid mõlemad kandidaadid BBC-s, kus nad andsid ülevaate enda seisukohtadest olulisemates küsimustes. Loomulikult oli hetkel kõige põletavamaks teemaks elektri ja energiakandjate hinnad. Liz Truss lubas valituks osutumisel kiirelt tegutseda.

"Ma mõistan, et inimestel on raske toime tulla silmi märjaks tegevate elektrihindadega, mis ennustuste järgi lähevad veel hullemaks. Ma mõistan seda ja ma kavatsen peaministriks valituks osutumisel kohe tegutseda elektriarvete ja tootmise suunal. Peame suutma lahendada praegused probleemid, aitama inimesi ja ärisid, aga peame ka leidma lahenduse tootmisprobleemidele, mis meid sellesse olukorda toonud on," sõnas Truss.

Rishi Sunak keskendus enda esinemises aga otsetoetustele.

"Kolme sorti inimesed vajavad abi. Esiteks kõik vajavad abi, sest meie ees seisvad ajad on keerulised. Teiseks vajavad lisaabi need inimesed, kellel on kõige väiksem sissetulek ehk ligi kolmandik rahvast. Ja kolmandaks pensionärid," sõnas Sunak.

Kuid ka BBC-s ei tehtud saladust sellest, et kõigi ennustuste järgi Liz Truss võidab. Truss ise aga ei soovinud ennustada, sest pidas seda rumalaks. Samas on meediasse juba lekitatud nimekiri Trussi võimalikust valitsuskabinetist, milles on koht mitmel Boris Johnsoni senisel ministril.

Kui Truss erakonna juhiks valitakse, siis saab ta peaministriks selle nädala jooksul. Võimalik, et isegi juba teisipäeval.

Eesti jaoks olulistes küsimustes ehk välispoliitikas sarnaneb Truss ilmselt paljus senise peaministri Boris Johnsoniga. Näiteks eeldatakse, et juba lähinädalate jooksul võime näha pilti, kus Truss on Kiievis koos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.