Tšiili valijad lükkasid ülekaalukalt tagasi uue põhiseaduse

Tšiili vasakpoolse presidendi Gabirel Borici välja pakutud uus põhiseadus ei pälvinud valijate toetust, vahendab Financial Times .

Pühapäeval toimunud rahvahääletusel toetas uut põhiseadust ainult 38 protsenti Tšiili valijatest. Referendumil osales 13 miljonit Tšiili valijat, võrrelduna eelmiste presidendivalimiste teise vooruga, kus osales kaheksa miljonit inimest.

Tšiili president Gabirel Boric lootis tugineda uuele põhiseadusele viimaks ellu reforme riigi maksu- ja pensionisüsteemis.

Boric tunnistas kaotust rahvahääletusel, kuid kinnitas jätkuvaid pingutusi põhiseaduse muutmiseks, kuna tema sõnul on rahva antud mandaat selleks piisav.

Presidendi sõnul ei läinud pingutus tühja, kuna läbi kogemuste riigid õpivadki.

Esmaspäeval peaks Tšiili president andma teada ka muudatustest enda valitsuskoalitsioonis.

Paljude Tšiili inimeste hinnangul on riigi praegune põhiseadus ebaseaduslik, kuna see loodi diktaator Augusto Pinochet võimuloleku perioodil. Peale demokraatia taastamist on riigi alusdokumenti siiski mitmeid kordi muudetud.

Uue põhiseaduse tagasilükkamist prognoosisid ka küsitlusuuringud. Põhiseaduses pidid olema ära märgitud nii ulatuslikud keskkonna- kui ka sotsiaalõigused.

Samuti oli plaan kaotada ära riigi senat ja luua põhiseaduse sõnastuses mitmerahvuseline riik.

Põhiseaduse vastu olid ka Tšiili põliselanike kogukonnad, kuigi nad oleksid uuest õigusruumist isiklikult kasu saanud.

Tšiili valijad siiski suuresti tahavad riigile uut põhiseadust ning 80 protsenti valijatest riigis toetas 2020. aastal ettepanekut kirjutada valmis uus konstitutsioon.

Riigi vasaktsentristlikud ja parempoolsed erakonnad lubasid pidada valitsusega läbirääkimisi uue põhiseaduse kirjutamise katseks, vahendas Reuters.

Tšiilis toimusid 2019. aastal ulatuslikud protestid keskkonna, sugudevahelise võrdsuse ja põlisrahvaste õiguste toetuseks.