Elektri börsihind langeb teisipäeval 261,94 eurole

Teisipäeval on ka Soomes hind Eestiga samal tasemel, Lätis kujuneb päeva keskmiseks hinnaks 324,59 ning Leedus 334,30 eurot megavatt-tunnist.

Kõige odavam on elekter öötundidel kuni kella viieni, mil see jääb alla 60 euro. Odavaim tund on kella ühest kaheni, mil hinnaks kujuneb 55,74 eurot megavatt-tunnist.

Kalleim tund on hommikul kella üheksast kümneni, mil hind kerkib 548,26 euroni megavatt-tunnist.

Augustis kujunes keskmiseks hinnaks Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 361,35 eurot megavatt-tunni eest.