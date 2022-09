Leedu loodab elektriturul solidaarsusele naabritega

Kuigi elektri börsihind on Leedus üldiselt kõrgem kui Eestis, siis Vilniuse tänavatel inimestega rääkides ei tundu nende mure olevat nii terav kui meil.

"Minul on hea hind, 24 senti, minul on kõik hästi," rääkis Vilniuse elanik Zita.

"Vaatasin oma elektriarvet, võrreldes aasta tagasi ja praegu, siis hind on kahekordistunud. Tuleb survestada valitsust, et nad teeksid meile normaalse plaani," ütles Daiva.

"Me maksame kõik mis vaja, et ainult ei oleks sõda ja et Putin siia ei tuleks. Kõik on normaalne, me elame nagu kuningad," ütles Roma.

Leedu kodutarbijad on valdavalt valinud fikseeritud hinnaga pikaajalised lepingud ja riik toetab neid arvete tasumisel samuti.

"Kui elektri kilovatt-tunni hind on näiteks 32 senti, siis me maksame sellest kinni üheksa senti. Kui kilovatt-tunni hind on 40 senti, siis me maksame sellest kinni samuti üheksa senti," ütles Leedu seimi majanduskomisjoni esimees Kazys Starkevicius.

Nii tunnevad hinnahüpetest esialgu suuremat valu ettevõtted, oma tegevuse pidi lõpetama üks elektrimüüja ja riigi suurim gaasitarbija väetisetehas Achema sulgeb mitmeks kuuks uksed. Ettevõtjad soovivad riigilt tuge tootjatega otselepingute sõlmimiseks ja energiatõhususe tõstmiseks.

"Meie ühendus räägib valitsusega praegu läbi protsesside kiirendamiseks. Ja mõned ettevõtted küsivad muidugi otseseid energiasubsiidiume, aga selles küsimuses on meil eriarvamused," sõnas Leedu töösturite ühenduse asepresident Martynas Nagevičius.

Seimi majanduskomisjoni juhi sõnul on riigi energiatoetuste maht olnud sel aastal 640 miljonit eurot, järgmiseks aastaks plaanitakse kuni miljardi eurost abipaketti. Samuti kavatseb Leedu kiirete sammudega suurendada elektri tootmist, praegu suudetakse ise toota vaid ligi kolmandik tarbitavast elektrist ja seda suuresti kalliks muutunud gaasist.

Leedulased loodavad praegu elektrit osta naabritelt, aga lubavad ka ise kiiresti oma tootmist suurendada.

Nii kergitab energianäljas naaberriik hindasid kogu meie regioonis. Leedulased loodavad naabrite solidaarsusele. "On parem kui Leedu ja Eesti teevad koostööd. Ja mul on Eestile väga hea uudis, meil on LNG laev Independence ja Eestil ei tule probleeme gaasiga," ütles Starkevicius.

"See on Euroopa Liidu ühtsuse tšekk. Saame näha, kas me saame sellega hakkama," sõnas Nagevičius.