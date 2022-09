Saksamaa jätab varustuskindluse tagamiseks kaks tuumajaama lahti

Saksamaal on alles veel kolm tuumajaama. Tuumajaamad Isar 2 ja Neckarwestheim 2 pidid tegevuse lõpetama selle aasta lõpus. Siis lõpetab tegevuse ka Emslandi tuumajaam.

"Nüüd saab aga lõunapoolseid tuumajaamu elektri tootmiseks kasutada kuni 2023. aasta aprillini, et need saaksid aidata elektripuuduse korral, mis võib tekkida talvel," teatas valitsus.

Kreml teatas, et ei taasta gaasitarneid, enne, kui lääneriigid tühistavad Moskva-vastased sanktsioonid. Saksamaa võimuparteid on nüüd üha suurema surve all, et nad lükkaksid tuumajaamade sulgemist edasi.

Majandusminister Robert Habeck siiski kinnitas esmaspäeval, et Berliin plaanib endiselt tuumaenergiast järk-järgult loobuda.