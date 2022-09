Uniper hakkab veeldatud maagaasi ostma Austraalia energiafirmalt

Woodside Energy alustab gaasitarneid Saksamaale jaanuaris. Tarned võivad kesta kuni 2039. aastani, vahendas Bloomberg.

Euroopa energiakriis räsib Uniperi, firma sõltub ellujäämisel valitsuse toetusest.

"See leping tagab meie klientidele täiendavad LNG tarned, viimaste arengute tõttu on see muutunud üha olulisemaks," ütles Uniperi juht Klaus-Dieter Maubach.

Saksamaa proovib leida uusi energiatarnijaid. Berliin teatas eelmisel nädalal, et ehitab veel ühe veeldatud maagaasi terminali. Saksamaa juba ehitab praegu nelja terminali.