Teisipäeval tuleb sooja üle 15 kraadi

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Öö hakul puhub põhjakaare, pärast keskööd valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on sisemaal 2 kuni 7 kraadini, maapinnal on temperatuur nulli ümber, rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning suurema sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, pärastlõunal põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Õhtu on mandril pilves, saartel ja kohati läänerannikul vahelduva pilvisusega. Põhja-Eestis võib hoovihma sadada. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeval liigub üle Eesti põhjast lõunasse hajusalt paiknevaid vihmapilvi. Öösel on sooja neljast üheksa kraadini, maapinnal võib öökülma olla. Rannikul on sooja kuni 13 kraadi, päev toob sooja 11 kuni 15 kraadi.

Neljapäeva öö on laialdaselt selge ja kuiv, üksnes Eesti põhjaservas on pilvi, millest kohati vihma sajab. Päeval levivad mõned niisked pilved ka lõuna poole. Öine õhutemperatuur on nullist kuue kraadini, maapinnal langeb kuni -3 kraadini, rannikul on sooja kuni 12 kraadi, päeval on sooja 10 kuni 15 kraadi.

Reede ja laupäev tulevad suurema sajuta: ööd on jahedad ja maapinnal miinuskraadidega, päevad toovad sooja 11 kuni 15 kraadi.