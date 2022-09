Lubi: Trussi Vene agressiooni puudutavad seisukohad on karmid

"Liz Truss on üks äärmiselt sihikindel, ambitsioonikas poliitik. Oli juba varem näha kui ta oli välisminister, et tema siht on poliitilisel tasandil see kõige kõrgem koht. Nüüd tänase otsusega on ta selle saavutanud," rääkis Lubi.

"Tema seisukohad, mis puudutavad Putinit ja Vene agressiooni on olnud äärmiselt karmid ja tugevalt sõnastatud. Nii et see, mis Liz Truss on teinud viimastel kuudel Vene suunal peaks olema meile väga sobilik," sõnas Lubi.

Lubi hinnangul pole kursimuudatust Suurbritannia välis- ja kaitsepoliitikas oodata. "Liz Truss on ka öelnud, et tema esimene telefonikõne – tegelikult ta ametlikult astub ametisse homme – saab olema Zelenskile. See näitab selgelt ka ära, mis saavad olema tema rõhuasetused kaitse- ja välispoliitikas."

Peamiseks väljakutseks saab Trussi ametiajal olema elukalliduse kasv ja energiahinnad. "Sisepoliitiliselt oodatakse temalt eelkõige vastuseid sellele küsimusele ja oma tänases tänukõnes ta on ka lubanud, et need vastused tulevad lähima nädala jooksul," ütles Lubi.

Vastava plaani rakendamist oodatakse järgmise kuu jooksul. "Kui hästi tal see õnnestub, sellest sõltub ka see, kui palju ta saab keskenduda teistele olulistele teemadele, meie vaatevinklist välis- ja kaitsepoliitikale, sest Suurbritannia on meie kõige olulisem partner, mis puudutab kaitsepoliitikat ja suvel Madridi tippkohtumisel tehtud otsuste elluviimist," sõnas Lubi.