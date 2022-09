Oluline 6. septembril kell 17.16:

- Die Welt: Scholz ei nõustunud andma Ukrainale Leopard tanke;

- Zelenski: Ukraina on valmis alustama uusi vastupealetunge;

- Berdjanski linnas plahvatas okupatsioonivõimu esindaja auto;

- Euroopa Liit lubab Ukrainale veel viis miljardit eurot abi;

- Plahvatuse tõttu pole Enerhodaris elektrit ega vett;

- Ukraina teatas Zaporižžja tuumajaama lähedal FSB baasi ründamisest;

- Kiiev: Ukraina jätkab riigi lõunaosas Vene sõjatehnika hävitamist;

- Zelenski: Ukraina hävitas Vene relvalao, kus olid õhutõrjesüsteemi S-300 raketid;

- USA meedia: Põhja-Korea tarnib Venemaale relvastust;

- Ukraina: Vene väed pommitasid Harkivit, hukkus üks inimene;

- Suurbritannia kaitseminister: Venemaa pole Ukrainas saavutanud ühtegi oma strateegilist eesmärki;

- Ukraina hinnangul on Venemaa Ukrainas kaotanud üle 50 000 sõduri.

Die Welt: Scholz ei nõustunud andma Ukrainale Leopard tanke

Saksa Krauss-Maffei Wegmann (KMW) on Saksa lehe Die Welt teatel valmis andma Ukrainale 100 Leopard 2A7 lahingutanki koos varuosade ja väljaõppega. Võimaliku tankitehingu maksumuseks oleks 1,55 miljardit eurot.

Die Welti teatel Saksa kantsler Olaf Scholz ei reageerinud ettepanekule.

Zelenski: Ukraina on valmis alustama uusi vastupealetunge

Ukraina president Volodõmõr Zelenski viitas oma intervjuus ABC-le, et Ukraina relvajõud on valmis alustama uusi vastupealetunge väljaspool Hersoni oblastit.

Taras Berezovets teatas Twitteri kaudu, et teisipäeva pealelõunal algas vastupealetung Harkivi oblastis. Täpsemat infot Harkivis toimuva kohta hetkel ei ole.

Berdjanski linnas plahvatas okupatsioonivõimu esindaja auto

Teisipäeval sai Vene vägede poolt okupeeritud Berdjanskis vigastada Vene okupatsioonivõimude poolt ametisse määratud ametiisik, kelle auto plahvatas.

Kanntanu on praegu raskes seisundis haiglas. Praegu ei ole teateid teistest hukkunutest, kuid veel kolm autot sai plahvatuses kahjustusi.

Plahvatus toimus linna tsiviil-sõjalise administratsioonihoone lähistel.

Ukraina palus NATO riikidelt talvevarustust 200 000 sõdurile

Meedia teatel palus Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov juulis NATO riikidelt, Rootsilt ja Soomelt talvevarustust. Ukraina palus nii talveoludeks sobivaid välivorme kui ka talvesaapaid, vahendab Saksa leht der Spiegel.

Ukraina palvele olevat vastanud juba USA, Kanada, Rootsi ja Soome. Praegu lubatu maht katab aga Ukraina vajadustes ligikaudu poole ning doonorriigid peavad talvevarustust talvel ka ise kasutama.

Euroopa Liit lubab Ukrainale veel viis miljardit eurot abi

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas Twitteris, et seniantud 10 miljardile eurole lisandub veel viis miljardit majandusabi käesoleval nädalal.

Von der Leyen lubas, et Euroopa Liit püsib Ukraina kõrval nii kauaks kuni vaja.

The situation on the ground in still requires our unabated support.



On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.



The EU will be by Ukraine's side, for as long as it takes.