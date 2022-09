Naftasaaduste import Venemaalt jätkub tänu eranditele

Möödunud nädalal avaldas välisministeerium nimekirja ettevõtetest, mis võivad erandkorras teatud naftatooteid veel Venemaalt importida. Millised ettevõtted kaupa ka päriselt impordivad ei avalda ärisaladuse hoidmiseks ei välisministeerium ega maksu- ja tolliamet (MTA). Küll kinnitab ameti tolliformaalsuste valdkonna juhataja Külli Kurvits, et suvega ei ole nende toodete import vähenenud.

"Kahjuks ei ole võimalik neid koguseid, mis Eestisse on sisse imporditud, avalikustada. Seda väga selgel põhjusel. Importe on vormistanud vaid paar ettevõtet," ütles ta.

Kurvits põhjendab, et üksikud ettevõtted on tuvastatavad ja mahtude avaldamine riivaks seega nende õigust ärisaladusele.

"Suurusjärk on selle aasta jooksul olnud suhteliselt stabiilne, mis on vabasse ringlusesse vormistatud. Kui me vaatame juuni, juuli, augusti mahte, siis need on praktiliselt samas suurusjärgus. Aasta alguses olid mahud mõnevõrra väiksemad," tõdes MTA tollivaldkonna juht.

Konkreetselt kehtib nende ettevõtetele antud erand kahel kaubakoodile 2709 ja 2710.

"Nende kaubakoodide alla kuulub väga palju erinevaid naftatooteid. Võiks öelda, et sadu või lausa tuhandeid erinevaid kaupu. Sellist suurt üldistust ja järeldust, et tuuakse naftat ja bensiini Eestisse ei saa teha. Me võime kinnitada, et tanklatesse seda kaupa viidud ei ole," rõhutas Kurvits.

Pigem viiakse see kaup siit edasi, osa töödeldakse enne Eestis ümber. Nii on ka varem juhtunud, ettevõtted jätkavad reeglina importi viimase võimaliku hetkeni.

"Kui ülemineku periood läbi saab, siis tõesti need kaubavood muutuvad nulliks. Üleminekuperioodil siiski tuuakse neid kaupu, mida on lubatud. Me võime näitena tuua puittooted, terastooted," rääkis Kurvits.

Kuna kahe kaubakoodi all kuuluv kaubavalik on lai, toimub import nii laevade, rongide kui ka veoautodega. Ka on sajad eraisikud toonud bensiini ja diislit Venemaalt. Seda ei tohi enam teha alates järgmise aasta veebruarist. Osadele toodetele jõustub keeld varem, detsembri algul.