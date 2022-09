Gazprom teatas kokkuleppest Hiina nafta- ja gaasikompaniiga

Vene gaasihiid Gazprom on enda teatel sõlminud kokkuleppe Hiina riikliku nafta- ja gaasi-kompaniiga, mille alusel makstakse kauba eest dollarite asemel rublades ja jüaanides.

Gazpromi juht Aleksei Miller ütles, et lepe on mõlemale kasulik ning on teistele ettevõtetele eeskujuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Venemaa soovib vähendada sõltuvust teistest valuutadest kaubavahetuses, kuna lääneriigid on kehtestanud Venemaale sanktsioonid Ukraina ründamise eest.

Gazprom müüb Hiinale gaasi ligi 3000-kilomeetrise gaasitoru kaudu, mis avati kolm aastat tagasi.