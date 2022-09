Ungari tahab kolm Vene oligarhi EL sanktsioonidest välja jätta

Mitme diplomaatilise allika sõnul tahab Ungari, et Vene viisakeelu ja sanktsioonide all olevate isikute nimistust eemaldatakse kolm nime - Alisher Usmanov, Pjotr Aven ja Viktor Rašnikov.

Ungari soov tuli ilmsiks enne Euroopa Liidu kavatsust pikendada seniseid sanktsioone osade Vene kodanike vastu. Euroopa Liidu suursaadikud peaksid antud küsimust arutama 7. septembril. Sanktsioonide uuendamise tähtaeg on 15. september.

Sanktsioone nimekirjas olevate Vene kodanike vastu saab jätkata ainult ühehäälse otsusega. Praegu kuulub nimekirja 1217 isikut ja 108 organisatsiooni. Nimekirja on käesoleva aasta jooksul korduvalt uuendatud, kuna Euroopa Liit on pidevalt karmistanud sanktsioone Venemaa suhtes.

Usmanov ja Aven lisati nimekirja veebruari lõpus.

Euroopa Liidu ametliku õigusaktide häälekandja järgi on Usmanov Kremli võimule lojaalne oligarh, kellel on lähedased sidemed Vene presidendi Vladimir Putiniga. Väidetavalt olla tegu Putini lemmikoligarhiga, kuna ta korraldab Putini eest ära mitmed asjad.

Sanktsioonide tõttu on arestitud Usmanoviga seotud 600 miljoni dollari väärtuses luksusjaht. Usmanov on edutult laeva arestimist kohtus vaidlustanud.

Euroopa Liidu hinnangul on Aven ühest 50 Vene oligarhist, kes Vene presidendi Vladimir Putiniga tihedalt kohtuvad. Väidetavalt ei tegutse Aven presidendi soovidest sõltumatult.

Rašnikov lisati nimekirja märtsis ning Brüsseli hinnangul on tegu juhtiva Vene oligarhiga, kes on Magnitogorski raua ja terasetööstuse omanik. Ettevõtte on üks suurimaid Vene maksumaksjaid.

Peale kolme oligarhi sanktsioonidest vabastamise soovib Ungari, et sanktsioonide alt võetaks välja ka humanitaarabiga tegelevad organisatsioonid, mis peavad tegema tehinguid Vene pankadega, mis on praegu sanktsioonide all.

Brüsselis spekuleeritakse, et Ungari soovib sanktsioonide õõnestamisega sundida Euroopa Liitu kiitma heaks eurorahade maksed, mis on Ungari õigusriigi printsiipide rikkumise tõttu peatatud.

Euroopa Komisjon on hoidnud kinni Ungari koroonapandeemia rahastu väljamaksmist, kuna Ungari valitsus on riigis õõnestanud õigusriigi põhimõtteid.

Ungari peaminister Viktor Orban on korduvalt kritiseerinud Euroopa Liidu lähenemist Venemaasse ning Orbani sõnul kahjustavad Euroopa Liidu sanktsioonid majandusblokki ennast ilma Venemaad nõrgestamata või Ukrainat aitamata.

Orban oli ka ainus Euroopa Liidu riigipea, kes käis laupäeval Venemaal Mihhail Gorbatšovi matustel.

Ungari on erinevalt teistest Euroopa Liidu riikidest nõustunud maksma Vene gaasi eest Vene rublades ning ei ole lubanud lääneriikide Ukraina relvaabil läbida Ungari territooriumi.

Budapest teatas 5. septembril, et loob Euroopa Liidu rahade kasutamise jälgimiseks eraldi korruptsioonivastase ameti ning vastava töögrupi, kus osalevad ka kolmanda sektori esindajad. Selle sammu taga nähakse samuti Ungari soovi saada kätte Euroopa Liidu taasterahastu.