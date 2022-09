Ukraina peastaap teatas, et sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Soledari, Kodema, Zaitseve ja Avdiivka suunal. Peastaabi teatel hävitasid Ukraina väed kaheksa Venemaa laskemoonaladu.

Oluline 7. septembril kell 5.45:

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis;

- Berliin: Saksamaa saatis Ukrainale suurtükiväe jälgimisradari Cobra;

- Ukraina: Vene väed kannavad riigi lõunaosas kaotusi;

- Oleksi Arestovõtš: Ukraina väed viivad läbi vasturünnakuid riigi ida- ja kaguosas;

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Soledari, Kodema, Zaitseve ja Avdiivka suunal. Peastaabi teatel hävitasid Ukraina väed kaheksa Venemaa laskemoonaladu.

Berliin: Saksamaa saatis Ukrainale suurtükiväe jälgimisradari Cobra

Saksamaa valitsus teatas teisipäeval, et andis Ukrainale üle suurtükiväe jälgimisradari Cobra ja viis iseliikuvat õhutõrjesüsteemi Gepard.

Gepardi tootis relvafirma Krauss-Maffei Wegmann. Teisipäeval kirjutas Saksa leht Die Welt, et Krauss-Maffei Wegmann on valmis andma Ukrainale 100 Leopard 2A7 lahingutanki koos varuosade ja väljaõppega. Võimaliku tankitehingu maksumuseks oleks 1,55 miljardit eurot. Die Welti teatel Saksa kantsler Olaf Scholz ei reageerinud ettepanekule.

Ukraina: Vene väed kannavad riigi lõunaosas kaotusi

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et olukord riigi lõunaosas on endiselt pingeline. Ukraina teatel hävitas riigi armee viis Venemaa tanki, 12 haubitsat ja kolm soomusmasinat. Ukraina teatel sai surma 83 Venemaa sõjaväelast.

Ukraina armee lasi alla ka Venemaa hävitaja Su-25.

"Vaenlane proovib rinnet hoida ja rakendas taas õhulöökide taktikat. See läks vaenlasele maksma hävitaja," teatas Ukraina sõjaväe lõunaringkond.

Oleksi Arestovõtš: Ukraina väed viivad läbi vasturünnakuid riigi ida- ja kaguosas

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Oleksi Arestovõtš teatas, et riigi väed viivad läbi vasturünnakuid riigi ida- ja kaguosas. Arestovõtši sõnul on Ukraina väed vabastanud mitu asulat Dnepri läänekaldal. Tema sõnul on Vene väed seal "väga raskes olukorras".

USA kaitseministeerium teatas samuti, et Ukraina väed vallutavad Hersoni lähedal külasid tagasi, vahendas CNN.