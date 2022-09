OTSE kell 16: Narva volikogu otsustab, kas läheb riigi vastu kohtusse

Narva linnapea Katri Raik on öelnud, et kui volikogu enamus paneb kohtusse mineku kohustuse linnavalitsusele, siis astub tema ametist tagasi. Eelnõu algatajad on valdavalt volikogu opositsioonisaadikud.

ERR.ee vahendusel on võimalik Narva volikogu istungit otseülekandes vaadata.

Ühtlasi saab siis näha, mis keeles volikogu oma istungi peab. Õiguskantsler Ülle Madise on tauninud, et Narva volikogu peab oma istungeid valdavalt vene keeles. Peaminister Kaja Kallas tunnistas ERR-ile, et needsamad Narva volinikud, kes volikogu istungil räägivad vene keeles, rääkisid temaga teisipäeval kohtudes väga head eesti keelt.