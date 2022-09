USA lapsed oskavad kaugõppe tõttu halvemini lugeda ja arvutada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas distantsõppe tõttu jäid USA õpilaste tulemused tavaõppega võrreldes kehvemaks. USA võimud kulutavad nüüd miljardeid dollareid, et lapsed oskaksid paremini lugeda ja arvutada.

Paljud USA koolid olid mitu aastat kaugõppel. USA haridusministeerium avaldas eelmisel neljapäeval andmed, mis näitasid, et viimase kahe aasta jooksul langes üheksa aastaste laste keskmine lugemisoskus.

Lugemisoskuse tase langes viie punkti võrra, kuni 215 punktini võimalikust 500 punktist. Matemaatikas langesid keskmised tulemused seitsme punkti võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Ekspertide sõnul langes õppetase eelkõige nendes piirkondades, kus lapsed ei saanud pandeemia tõttu koolis käia. Kõige rohkem halvenes olukord vaesemates linnaosades. Ekspertide hinnangul kulub praegustel neljanda klassi õpilastel umbes viis aastat, et lapsed suudaksid taastada endise õppetempo.

Pedagoogid pööravad nüüd erilist tähelepanu üheksa aastastele lastele. Uuringud näitavad, et algklassides omandatud lugemisoskuse tase võib mõjutada laste edasist haridusteed ja hilisemaid karjääri valikuid.

Annie E. Casey sihtasutuse uuring leidis, et 16 protsenti õpilastest, kes ei oska kolmandas klassis korralikult lugeda, ei lõpeta õigel ajal keskkooli.

"Kui õpilased ei oska korralikult lugeda, mida nad teevad siis matemaatika- ja ühiskonnaõpetuse tundides?" küsis uurimisfirma NWEA juht Karyn Lewis.

Neljanda klassi õpilane Delainey Tidwell ütles, et talle meeldib lugeda. Siiski peab ta pidevalt lugema ühte ja sama lauset, kuna ta ei suuda sõnadest hästi aru saada. Pandeemia tõttu pidi laps sageli õppima kodus. Delainey Tidwellil on raskusi ka matemaatikatunnis, kus ta ei saa tihti aru tekstülesannetest.

Tema isa on ehitaja ja ema töötab kodus. Mõlemal lapsevanemal pole aga piisavalt aega, et last ise koolitada. Delainey peab sageli ka oma väikest õde valvama. Nüüd peab laps käima eraõpetaja juures.

USA võimud on probleemidest teadlikud ja kulutavad nüüd miljardeid dollareid. Indiana osariik annab peredele kuni tuhat dollarit, et lapsed saaksid käia eraõpetaja juures.