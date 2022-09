Riigi peaprokurör vabastas ametist kaks ringkonnaprokuröri

Usalduse kaotasid Siinmaa ja Hänilene seetõttu, et nad takistasid ühes väärteomenetluses asjaolude väljaselgitamist, kustutades oma kirjakastist e-kirju, mille kohta nad pidid teadma, et neil on tõe väljaselgitamise seisukohast oluline kaal, teatas prokuratuur.

Samuti on prokuratuuri teatel ilmnenud, et Siinmaa ja Hänilene on sekkunud teise prokuröri juhitud kriminaalmenetlusse, kus nõustasid enda tuttavat kahtlustatavat selles osas, mil viisil tuleks menetluses kaitsepositsiooni kujundada.

Andres Parmas ütles, et pärast sellist käitumist on välistatud nende jätkamine prokuröridena.

"Nii Siinmaa kui ka Hänilene on teenekad prokurörid, kes on asutuses pikalt töötanud ning selle aja jooksul osalenud paljude raskete ja keerukate kuritegude lahendamisel. Kuritegevuse vastane võitlus ei ole aga võimalik, kui ühiskond prokuratuuri ja prokuröre usaldada ei saa ning pärast sellist käitumist oli minu jaoks ainumõeldavaks otsuseks nendega töösuhte lõpetamine," sõnas riigi peaprokurör.

Siinmaa ja Hänilene viimaseks tööpäevaks prokuratuuris jäi teisipäev, nende juhitud kriminaalmenetlusi jätkavad teised prokurörid.

Mõlemad ametist vabastatud prokurörid on töötanud prokuratuuris alates 1993. aastast. Ajakirjanduse andmetel on tegemist elukaaslastega.

Tänavu suvel lõpetasid prokuratuur ja kaitsepolitsei kriminaalmenetluse Siinmaa suhtes, keda kahtlustati kahel korral valeütluste andmises. Pärast kõikide asjaolude kontrollimist ei olnud võimalik tema süüd üheselt tuvastada.