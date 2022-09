Tallinna Maratoni korraldaja: suurem osa jooksust toimub kergliiklusteedel

Võistlustrassil ja selle lähiümbruses, sealhulgas Kopli, Tööstuse, Kalaranna ja Ristiku tänaval, Toompuiesteel, Paldiski maanteel, Kolde puiesteel ja Vabaõhumuuseumi teel, on liiklus suletud või häiritud. Seetõttu peaks jooksutrassi piirkonda sattudes varuma aega ja olema kannatlik või valima sihtkohta jõudmiseks alternatiivse marsruudi.

Maratoni korraldaja Mati Lilliallik ütles, et ta on väga rõõmus, et Tallinna Maraton on jätkuvalt väga populaarne. "Pühapäeval on maratonil suur rahvusvaheline seltskond. Meil on esmakordselt 70 riigi esindajad – see on rekord," märkis korraldaja.

Ta rõhutas, et liiklus on sel aastal sujuvam kui varasematel aastatel, sest kõigi distantside rajad on üheringilised. "Korraldajatele valmistab see muidugi rohkem tööd ja meil on väljas tuhat korraldajat jooksuradadel. Tuleb ka märkida, et kaks kolmandikku jooksurajast on kergliiklusteedel. Ehk siis jooksjad annavad teed autodele, kuid peaks olema vastupidi. Linnaliiklus peab toimima üksteist sallides," rääkis Lilliallik.

Teede ületuseks on korraldatud nn lüüsid, et hoida ühistransport käigus pikematel distantsidel.

"Kõik stardid viiakse esmakordselt läbi Falgi teel, kus avaneb ilus vaade Pikale Hermanile, mis on ka meie medalitel kujutatud," ütles Lilliallik.

Ta hoiatas, et laupäevastel startidel osaleb palju inimesi ja seega tuleb nendes piirkondades olla väga tähelepanelik raja ääres liikudes ja järgida alati korraldustiimi näpunäiteid. "Segadused on paratamatud suurüritustel," nentis Lilliallik.

Esmakordselt ei kasutata Tallinna Maratonil ühtegi ühekordset pakendit, ringlust teostab Ringo. "Loodame, et kõik pakendid lähevad Ringo kastidesse tagasi. Tallinna Maraton on suurim Euroopa rahvaspordisündmus, kes sellist ringlust katsetab," sõnas Lilliallik.

Liiklusteemaliste küsimuste korral saab abi Tallinna Maratoni liiklusliinilt e-postiaadressil [email protected] või telefonil 5197 5900. Ürituse kogu liiklusinfo ja -skeemid on kättesaadavad veebis.