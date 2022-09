Tallinna Keskturu arendaja sai detailplaneeringu linnaametitega kooskõlla

Astri Kinnisvara OÜ juhatuse liige Tarmo Kleimann ütles, et praegu on Keskturu detailplaneering pooleli. "Oleme sellises staadiumis, kus oleme Tallinnaga sõlmimas halduslepingut. Kui see saab sõlmitud, siis linn suunab detailplaneeringu linnavalitsusse vastuvõtmisele. Peale seda läheb detailplaneering veel avalikule väljapanekule ja kehtestamisele," lisas ta.

"Päris pikalt, mitu aastat, põrgatasime detailplaneeringut edasi-tagasi eri ametkondade vahel. Nüüd on ta kõigi ametkondade poolt kooskõlastatud," ütles Kleimann.

Üheks vaidlusaluseks teemaks oli sademeveetrassi ehitus. "Linn nõudis meilt alguses sademeveetrassi välja ehitamist ebamõistlikult kaugele ja ebamõistlikult suurelt. Nüüd lahendasime selle nii ära, et kui sademeveetrass ei valmi, siis saame sademevee enda kinnistul ära lahendada. See tähendab, et saame immutada sademevee maasse ja kasutada keskkonnasäästlikke lahendusi, kus saame seda vett tualettides ja pesemiseks kasutada," rääkis Kleimann.

Arendajal pole veel selgust, kas ehitusega püsitakse ajakavas. "Arhitektuuribüroo Koko hakkab kohe eelprojektiga tegelema ja praegu läheb projekt meie graafiku järgi. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis võiks olla 2025. aastal Keskturu avamine," lausus Kleimann. Ta nentis aga ka, et ehitusturg ja finantsturud on hetkel ennustamatud.

"Oleme arendusega heas faasis, sest praegu on hea projekteerida, aga pole hea ehituslepingut sõlmida või ehitada. Kui meil eelprojekt saab valmis tuleva aasta alguses, siis saame küsida ehitushinna indikatsioone ja oma äriplaane korrigeerida ja küsida pangast finantseeringut," võttis Kleimann teema kokku.

Balti Jaama Turu omanik Astri Grupp ostis Turukaubanduse Aktsiaseltsile kuuluva Keskturu kinnistu 2019. aasta juunis. Keskturu projekteerimise konkursi võitis AB Koko 2019. aasta oktoobris. Toonaste plaanide järgi pidi Keskturu arenduse esimene etapp ehk turuhoone valmima aastal 2023.