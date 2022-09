Helsingi laevaehitustehase vastu esitati pankrotiavaldus

Helsingis asuvat laevaehitustehast on raskelt mõjutanud Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid. Ettevõtte alltöövõtja esitas laevaehitustehase vastu teisipäeval pankrotiavalduse.

Soome lehed Kauppalehti ja Tekniikka & Talous teatasid Soome rahvusringhäälingu Yle sõnul, et Helsingi laevaehitustehase vastu on esitatud pankrotimenetluse alustamise nõue.

Väljaandes Tekniikka & Talous kirjutati, et Helsingi laevaehitustehase alltöövõtja Merima Oy, mis tegeleb laevaehituse protsessis laevasisemuste tootmisega, esitas teisipäeval Helsingi ringkonnakohtusse laevaehitustehase vastu pankrotinõude.

Helsingi laevaehitustehase omanik on alates 2019. aastast Küprosel paiknev ettevõte Algador Holdings, mille põhiomanik on Vladimir Kasjanenko. Belgia passiga Kasjanenkol on väidetavalt sidemed Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Laevaehitustehase äritegevust on raskelt mõjutanud Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid.

Augusti alguses palus Helsingi laevaehitustehas Soome välisministeeriumilt ekspordiluba, et ehitada Venemaa jaoks valmis tellitud jäämurdja.

Tollal väitis ettevõte, et jäämurdja ehitamine tekitaks juurde 2100 töökohta.

Jäämurdjate ehitamine Venemaa jaoks on Euroopa Liidu sanktsioonide kohaselt keelatud, kuid Soome välisministeerium kaalub erandi tegemist.

Helsingi laevaehitustehase uue tegevjuhi Kim Salmi sõnul leitakse vaidluses alltöövõtjaga lahendus, vahendas Yle. Salmi sõnul ei ole vaidluse keskmes olev summa suur ning see tüli peaks olema läbirääkimiste käigus lahendatav.

Laevaehitustehas on spetsialiseerunud arktika oludele vastavate laevade ehitamisele ning seal on valmis ehitatud ka mitu jäämurdjat.