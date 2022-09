Neljapäeval püsib ilm veel hall ja kõle

Neljapäeval on ilm veel hall ja kõle, nädala lõpus on oodata veidi päikest ja soojemat ilma.

Ööl vastu neljapäeva on laialdaselt selget taevast. Põhja-Eestis on pilvi, millest hoog vihma võib tulla. Sisemaal tekib udu, puhub nõrk kirde- ja idatuul. Õhutemperatuur on 0 kuni 6, maapinnal kuni -3 kraadi ning rannikul kuni 12 kraadi.

Neljapäeva hommik on sisemaal selge, põhjarannikul pilverünkadega, millest võib nõrka vihma sadada. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Sooja on 5 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Päevaks koonduvad taevasse pilvelaamad ja päikest on näha vähe. Mõnes kohas võib ka nõrka vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Järgnevail päevil jääb ilma juhtima kõrgrõhuala. Paar päeva tuleb põhjakaarest külmale lisa. Ööd on pikaks veninud ja kui taevas on enamasti selge, siis pole ka õhus väikestest miinustest pääsu, maapinda on aga ööst öösse hallakiht katmas.

Reede päeval on veel madalaid pilvelaamu ja õhusooja 15 kraadi ümber. Nädalavahetusest alates imbub meile mahedamat õhku, enam on päikest ja termomeetrinäidud kerkivad 17-18 kraadini.