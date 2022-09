Blinken külastas Kiievit ning USA suurendab sõjalist toetust Ukrainale

Oluline 8. septembril kell 15.29:

- Prantsuse kindral: Ukraina väed võivad Hersoni linna vabastada oktoobriks;

- WaPo: Pentagon peaks neljapäeval teatama uues relvaabi paketist;

- Interfax: Venemaa pidas Hersoni ja Zaporižžja oblastites kinni üle 100 inimese;

- Donetski oblastis hukkus Vene rünnakutes seitse inimest;

- Zelenski: Harkivist on kuulda häid uudiseid;

- Ukraina: Venemaale on küüditatud 2,5 miljonit ukrainlast;

- Venemaal Belgorodis toimus peale südaööd plahvatus;

- Öösel oli teateid plahvatustest okupeeritud Melitopolis;

- Ukraina lõunaringkonna staap teatas 108 Vene sõduri hukust;

- USA suurendab sõjalist abi Ukrainale;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit ja 37 jalaväe lahingumasinat.

USA suurendab sõjalist abi Ukrainale

USA välisminister Antony Blinken kiitis neljapäeval heaks kahe miljardi dollari suuruse sõjalise rahastamise programmi. Selle raames pakub Washington laenu ja toetusi, et teised riigid saaksid osta USA-s toodetud relvastust.

"Pool sellest paketist läheb Ukrainale ja ülejäänud raha saavad 18 riiki, keda Venemaa ohustab," ütles USA välisministeeriumi ametnik.

Abi saajate hulgas on Moldova ja Gruusia, aga ka Balti riigid ning Bosnia, vahendas The Guardian.

USA kaitseminister Lloyd Austin kuulutas välja veel eraldi 675 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale. Selle raames saadab USA Ukrainale relvastust ja rakette HIMARS mitmikraketiheitjate tarbeks.

Prantsuse kindral: Ukraina väed võivad Hersoni linna vabastada oktoobriks

ÜRO-sse lähetatud Prantsusmaa sõjalise missiooni juht ja endine kindral Dominique Trincvan usub, et Ukraina vasturünnak Hersoni oblastis kulgeb edukalt.

Trincvan hindas, et kui olukord ei muutu, võivad Ukraina väed Hersoni linna oktoobriks vabastada, vahendab Ukrainska Pravda kindrali kommentaare France24 telekanalile.

Interfax: Venemaa pidas Hersoni ja Zaporižžja oblastites kinni üle 100 inimese

Vene uudisteagentuur Interfax teatas, et Vene võimud võtsid vahi alla 137 inimest Hersoni ja Zaporižžja oblastites. Kinnipeetud isikuid süüdistati koostöös Ukraina relvajõudude ja eriteenistustega. Tõendina toodi välja üle 25 peidiku, kust leiti relvi ja laskemoona.

Donetski oblastis hukkus Vene rünnakutes seitse inimest

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul hukkus Vene vägede pommitamises kolm inimest Slovjanskis, kaks Marjinkas, üks Halõtsõnivkas ja üks Vodianes.

Kuberner rõhutas Telegramis, et okupeeritud Mariupoli ja Volnovase ohvrite täpset arvu ei ole praegu võimalik kindlaks teha.

Lähipäevil jõuab Olenivkasse ÜRO missioon

Okupeeritud Donetski oblastisse Olenivka asulasse peale lähipäevil jõudma ÜRO missioon, vahendab Ukrainska Pravda. Olenivkas hukkus üle 50 Ukraina sõjavangi.

Ukraina teatel ründasid sõjavange Vene väed püüdes süüdi lavastada ukrainlased.

Missiooni juhib ÜRO teatel endine Brasiilia kindral Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Zelenski: Harkivist on kuulda häid uudiseid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma kolmapäevaõhtuses kõnes, et Harkivi oblastist on oodata häid uudiseid. Zelenski sõnas, et praegu ei ole veel sobiv hetk kommenteerimaks milliseid asulaid on Ukraina väed riigi idaosas vabastanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina: Venemaale on küüditatud 2,5 miljonit ukrainlast

ÜRO julgeolekunõukogu istungil kolmapäeval teatas Ukraina diplomaat Hrõstõna Haovõshõn, et Venemaa on okupeeritud Ukraina aladelt küüditanud 2,5 miljonit ukrainlast. Põhiliselt on ukrainlased saadetud Siberisse ja Vene Kaug-Itta.

Küüditatute seas on ka 38 000 last, teatas CNN.

USA suursaadik ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield nimetas Vene filtratsioonilaagreid, kus kinni peetud ukrainlasi üle kuulatakse ja Venemaale küüditatakse, õudseks. Filtratsioonilaagritest on teateid piinamistest, ähvardustest ja ukrainlaste ahistamisest.

Thomas-Greenfieldi sõnul on filtratsioonilaagrid eeltöö okupeeritud alade anneksiooni ettevalmistamiseks. Diplomaat lisas, et USA tunnista kunagi Venemaa poolt okupeeritud aladel tehtud võltsreferendumite tulemusi.

USA andmetel on Venemaale saadetud 900 000 kuni 1,6 miljonit Ukraina kodanikku, vahendas Ukraina uudisteportaal Ukrinform.

Ameerika Ühendriikide esindaja ÜRO-s kinnitas, et neil on teavet selle kohta, et Vene Föderatsiooni presidendi administratsiooni ametnikud kontrollivad ja koordineerivad neid filtreerimisoperatsioone.

Venemaal Belgorodis toimus peale südaööd plahvatus

Sotsiaalmeedias levib video plahvatusest ühes Belgorodi alajaamas, mistõttu osa linnast on elektrita.

Öösel oli teateid plahvatustest okupeeritud Melitopolis

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul hävis Melitopoli linnas Zaporižžja oblastis kohalik Vene võimuerakonna Ühtne Venemaa harukontor.

Ukraina lõunaringkonna staap teatas 108 Vene sõduri hukust

Ukraina lõunaosas tegutseva kaitseringkonna staap teatas öösel, et viimase ööpäeva jooksul hävitati kolm Vene Grad mitmikraketiheitjat, 15 soomukit, 10 haubitsat ja teisi suurtükke ning üks S-300 õhutõrjesüsteemi suunamisradar.

Samuti rünnati kahte Vene laskemoonaladu ning lahingute käigus hukkus hinnanguliselt 108 Vene sõdurit.

Ringkonna esindaja sõnul on olukord nende vastutusalas dünaamiline, kuid seda kontrollib Ukraina kaitsevägi.

ISW: Ukraina vallutas Harkivi oblastis tagasi 400 ruutkilomeetrit

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma sõjaülevaates, et Ukraina edukas vastupealetung Harkivi oblastis ohustab Izjumis asuvaid Vene varustus- ja kommunikatsiooniliine.

ISW hinnangul on Ukraina väed endisest rindejoonest edenenud Harkivis kolmapäevaks vähemalt 20 kilomeetrit. Selle käigus on tagasi vallutatud ligikaudu 400 ruutkilomeetrit varem Vene vägede kontrolli all olnud maad.

Mõttekoja hinnangul on Vene vägedel piirkonnas vähe vägesid, kuna osa üksusi saadeti Hersoni oblastisse Ukraina pealetungile vastu.

Briti luure: Ukraina väed hävitasid Hersonis Darjivkas Vene pontoonsilla

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate hinnangul on ukrainlased tõenäoliselt hävitanud Darjivkas asunud Vene pontoonsilla.

Darjivka jõeületuskoht oli üks põhilisi Vene vägede jaoks Dnepri jõe põhjaosa ja lõunasektori vahel. Mõttekoja hinnangul Ukraina rünnakud Vene jõeulatuskohtade pihta suurendab survet Vene vägedele, kuna nad ei saa enam nii kiiresti sõjalisi reserve juurde tuua ega varustada olemasolevaid vägesid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit ja 37 jalaväe lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 51250 (võrdlus eelmise päevaga +640);

- tankid 2112 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 4557 (+37);

- lennukid 239 (+2);

- kopterid 210 (+2);

- suurtükisüsteemid 1126 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 305 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 159 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 884 (+4);

- tiibraketid 214 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3344 (+24);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 110 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.