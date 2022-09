Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses kõnes, et Harkivi oblastist on oodata häid sõnumeid, kuid ei täpsustanud sõjalist olukorda rindel. Ukraina sõnul on Siberisse ja Kaug-Itta küüditatud 2,5 miljonit ukrainlast. Ukraina lõunaosas hukkus ööpäevaga 108 Vene sõdurit.

Oluline 8. septembril kell 06.58:

- Prantsuse kindral: Ukraina väed võivad Hersoni linna vabastada oktoobriks;

- Zelenski: Harkivist on kuulda häid uudiseid;

- Ukraina: Venemaale on küüditatud 2,5 miljonit ukrainlast;

- Venemaal Belgorodis toimus peale südaööd plahvatus;

- Öösel oli teateid plahvatustest okupeeritud Melitopolis;

- Ukraina lõunaringkonna staap teatas 108 Vene sõduri hukust.

Prantsuse kindral: Ukraina väed võivad Hersoni linna vabastada oktoobriks

ÜRO-sse lähetatud Prantsusmaa sõjalise missiooni juht ja endine kindral Dominique Trincvan usub, et Ukraina vasturünnak Hersoni oblastis edeneb edukalt.

Trincvan hindas, et kui olukord ei muutu, siis võivad Ukraina väed Hersoni linna oktoobriks vabastada, vahendab Ukrainska Pravda kindrali kommentaare France24 telekanalile.

Lähipäevil jõuab Olenivkasse ÜRO missioon

Okupeeritud Donetski oblastisse Olenivka asulasse peale lähipäevil jõudma ÜRO missioon, vahendab Ukrainska Pravda. Olenivkas hukkus üle 50 Ukraina sõjavangi.

Ukraina teatel ründasid sõjavange Vene väed püüdes süüdi lavastada ukrainlased.

Missiooni juhib ÜRO teatel endine Brasiilia kindral Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Zelenski: Harkivist on kuulda häid uudiseid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma kolmapäevaõhtuses kõnes, et Harkivi oblastist on oodata häid uudiseid. Zelenski sõnas, et praegu ei ole veel sobiv hetk kommenteerimaks milliseid asulaid on Ukraina väed riigi idaosas vabastanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina: Venemaale on küüditatud 2,5 miljonit ukrainlast

ÜRO julgeolekunõukogu istungil kolmapäeval teatas Ukraina diplomaat Khrõstõna Haõovõshõn, et Venemaa on okupeeritud Ukraina aladelt küüditanud 2,5 miljonit ukrainlast. Põhiliselt on ukrainlased saadetud Siberisse ja Vene Kaug-Itta.

Küüditatute seas on ka 38 000 last, teatas CNN.

USA suursaadik ÜRO-s Linda Thomas-Greenfield nimetas Vene filtratsioonilaagreid, kus kinni peetud ukrainlasi üle kuulatakse ja Venemaale küüditatakse, õudsateks. Filtratsioonilaagritest on teateid piinamistest, ähvardustest ja ukrainlaste ahistamisest.

Thomas-Greenfieldi sõnul on filtratsioonilaagrid eeltöö okupeeritud alade annektsiooni ettevalmistamiseks. Diplomaat lisas, et USA tunnista kunagi Venemaa poolt okupeeritud aladel läbi viidud võltsreferendumite tulemusi.

Venemaal Belgorodis toimus peale südaööd plahvatus

Sotsiaalmeedias levib video plahvatusest ühes Belgorodi alajaamas, mistõttu osa linnast on elektrita.

Öösel oli teateid plahvatustest okupeeritud Melitopolis

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul hävis Melitopoli linnas Zaporižžja oblastis kohalik Vene võimuerakonna Ühtne Venemaa harukontor.

Ukraina lõunaringkonna staap teatas 108 Vene sõduri hukust

Ukraina lõunaosas tegutseva kaitseringkonna staap teatas öösel, et viimase ööpäeva jooksul hävitati kolm Vene Grad mitmikraketiheitjat, 15 soomukit, 10 haubitsat ja teisi suurtükke ning üks S-300 õhutõrjesüsteemi suunamisradar.

Samuti rünnati kahte Vene laskemoonaladu ning lahingute käigus hukkus hinnanguliselt 108 Vene sõdurit.

Ringkonna esindaja sõnul on olukord nende vastutusalas dünaamiline, kuid seda kontrollib Ukraina kaitsevägi.