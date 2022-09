Euroopale LNG müümine tekitab USA-s siseriiklikku vastuseisu

USA müüb Euroopasse veeldatud maagaasi (LNG) kallimalt kui siseriiklikult, kuid gaasi hind on ka USA-s tõusnud, vahendab Financial Times .

Ameerika Ühendriikide gaasi hind peaks USA energiainfo ameti sõnul tõusma üheksa dollarini miljoni Briti soojusühiku kohta. See hind on märksa madalam kui gaasi hind Euroopas ning see motiveerib gaasitootjaid eksportima suures koguses veeldatud maagaasi Euroopasse.

USA-st sai hiljuti maailma suurim LNG eksportija, edestades Austraaliat ja Katarit.

Praegune maagaasi hind USA-s on kolm korda kõrgem kui viimase kümnendi keskmine ning see suurendab riigis veelgi elukalliduse tõusu, kuna see mõjutab elamute kütmist ja elektri hinda.

Inflatsioon on praegu USA-s 40 aasta kõrgeimal tasemel.

Juulis hoiatasid mitmed Kirde-USA New England regiooni kubernerid Valget Maja gaasihindade tõusu eest sel talvel. Oma pöördumises viidati USA lubadusele aidata Euroopal vähendada sõltuvust Vene gaasist.

Kuberneride sõnul peaks Joe Bideni administratsioon tegema sarnaseid pingutusi New Englandi regiooni heaks.

Connecticuti, Maine, Massachusettsi, New Hampshire, Rhode Islandi ja Vermonti kubernerid palusid USA föderaalvalitsuselt, et Mehhiko lahest pärit LNG-st osa oleks suunatud selgelt New Englandi regiooni. Selline samm aga vähendaks USA veeldatud maagaasi eksporti maailmaturule.

Tavaliselt impordivad Kirde-USA osariigid talvel LNG-d välismaalt läbi Bostonis asuva terminali. Probleemi süvendab asjaolu, et mõned osariigid on olnud vastu gaasitorule, mis ühendaks piirkonna Marcelluse kildagaasi gaasiväljaga.

USA energeetikaminister Jennifer Granholm vastas kuberneridele kuu tagasi, kinnitades föderaalvalitsuse valmidust astuda kõiki vajalikke samme, et tegeleda tarneraskuste ning kõrgete energiahindadega.

Ameerika Ühendriikide kaubandus-tööstuskoda ning riigi tootjaid ühendav esindusorganisatsioon on toetanud USA gaasiekspordi jätkumist. Samas hoiatab USA tööstuslikke elektritarbijaid ühendav esindusorganisatsioon maagaasi ja elektri hinna tõusust tingitud inflatsiooni kasvu eest.