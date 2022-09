Truss kuulutas välja 170 miljardi euro suuruse energiapaketi

Suurbritannia riiklik regulaator Ofgem teatas hiljuti, et keskmiste majapidamiste gaasi- ja elektriarved tõusevad alates oktoobrist praeguselt 1971 naelalt aastas 3549 naelani. Mõned prognoosid näitavad, et järgmisel aastal võivad need arved tõusta isegi 6000 naelani.

Uus valitsuse energiahinna piirhind tagab, et kodumajapidamiste gaasi- ja elektriarved ei ületa järgmise kahe aasta jooksul 2500 naela piiri, vahendas Financial Times.

Ettevõtjad saavad samuti riigilt toetust, kuid ainult pool aastat.

"Pärast kuue kuu möödumist, keskendub valitsus nendele tööstusharudele, mis on hinnatõusu tõttu kõige haavatavamad," ütles Truss.

"Erakorralised väljakutsed nõuavad erakorralisi meetmeid. See tagab, et Suurbritannia ei satu enam kunagi sellisesse olukorda," lisas Truss.

Truss lubas samuti suurendada kodumaist nafta- ja gaasitootmist ning reformida energiaturgu.